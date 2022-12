Satisfacció entre els artistes participants, però també entre els organitzadors, l’Ajuntament de l'Escala, de la primera edició de Les Muses, la mostra d’art contemporani nascuda a l’Escala i desgranada durant tres dies aprofitant el pont de la Puríssima. Tot i la davallada evident de visitants respecte anteriors caps de setmana, que es va fer notar a establiments i museus, el regidor de Patrimoni, Martí Guinart, reconeix que aquest ha estat un primer pas que ha permès «reconèixer nous artistes d’art contemporani i nous espais» evidenciant la singularitat de l’Escala «com a centre d’una àrea amb una tradició artística».

Les propostes de Les Muses no només es van cenyir a les estrictes exposicions i a les disciplines habituals de pintura i escultura, sinó que va obrir les portes a altres modalitats com el videoart, la fotografia o les instal·lacions. Una de les idees dels organitzadors és ara recollir les impressions dels creadors, inicialment positives, en una enquesta. Se’ls obrirà la possibilitat d’aportar suggeriments com ara les dates escollides. Per Guinart, però, la gràcia és fer la mostra «fora de temporada».