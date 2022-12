«La memòria i la història tenen la capacitat de transformar la nostra realitat». Així reflexionava el director del Museu de l’Exili, Enric Pujol, fa uns dies durant la inauguració de l’exposició Memòries a la Sala del Blat de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries. Aquesta mostra, que s’havia vist en un format més reduït a la Jonquera, recull catorze testimonis de gent gran de Castelló que van viure la guerra civil quan eren infants. Es tracta d’un treball fet amb dignitat i sensibilitat per l’artista Pilar Farrés i el fotògraf Manel Puig que tornen a col·laborar junts. La mostra es pot visitar fins al 30 d’abril.

Tots som història viva i tots conservem històries dins. L’encert de Farrés i Puig ha estat anar desgranant, amb temps i amb molta cura, aquest material fràgil que permet reconstruir aquell passat bèl·lic local des d’una altra mirada, la dels records infantils, allunyada de les tàctiques militars. Les catorze persones que han participat en aquest viatge tenien sis o set anys durant la guerra. Són Mercè Caussa Vergés, Angelina Colls Reixach, Joaquim Soler Rués, Josep Casas Pujol, Secundino Bramon Figueras, Joaquima Sala Cortada, Salvador Rosés Oliveras, Esteve Grabulós Ros, Epifani Martín Font, Remei Aynier Salleras, Justa Bolasell Fajol, Pere Puig Sala, Adelina Coll Serra i Concepció Canet Grabulós. Molts d’ells van ser presents a la inauguració i van aprofitar per fotografiar-se al costat del seu propi retrat de gran format imprès sobre lona i disposat en ordre cronològic. Aquestes fotografies en blanc i negre són element essencial dins una instal·lació que esdevé «una al·legoria del record i la memòria». Així Farrés utilitza el blanc per fer al·lusió a la fragilitat de la memòria mentre que les fotografies disposen d’un fons negre que evoca el passat. La mostra es complementa amb la projecció d’un vídeo, Memòries d’una altra generació, que aplega catorze testimonis més, ara, però, de persones de generacions més joves que narren fragments d’històries que els han transmès els seus familiars. «Es tractava de barrejar aquestes històries», reconeix Farrés.

Un catàleg descarregable

L’exposició, a més, inclou un catàleg, que, com el vídeo, es pot consultar i descarregar des del web de l’Ecomuseu, que inclou la transcripció de les entrevistes fetes als testimonis –tots van respondre a les mateixes preguntes– conjuntament amb els retrats. Manel Puig és qui va anar casa per casa aplegant aquest material que, a curt termini, serà cedit a l’arxiu municipal. El fet de conèixer aquelles persones, diu, i d’anar a casa seva per fer les entrevistes i els retrats in situ, potser va ajudar a crear l’ambient ideal perquè el resultat sigui com és: impactant.