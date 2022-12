No és massa habitual parlar d’intersexualitat o de l’existència de cossos intersexuals. Menys encara de les vivències d’aquells que qüestionen el binarisme des del seu naixement i que la societat encara estigmatitza i invisibilitza. «S’estan obrint noves portes», admeten des del col·lectiu Que no salga de aquí. Ells en són, en part, la causa. El seu muntatge Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig aborda el tema en primera persona a partir de les veus de diferents testimonis reals. L’obra, guardonada amb el premi Noves Tendències dels premis de la Crítica de Barcelona 2022, es representa divendres a les 8 del vespre a la Sala La Cate de Figueres.

A mig camí entre el teatre documental, l’autoficció i el reality show passat de voltes, l’obra, que porta a escena Laura Vila Kremer, rastreja l’evolució del mite de l’hermafrodita des de la llengua arcaica fins a les persones que l’encarnen avui en dia i posa èmfasi en com canvia la història quan aquestes esdevenen narradores de la seva pròpia diferència. En un món cada vegada més sensibilitzat davant aquests temes, però encara massa coartat per parlar de forma oberta i lliure del desig o de com l’ambigüitat pertorba, aquesta peça teatral, amb perspectiva feminista i en aliança amb una forta xarxa LGTBI, vol «celebrar la diversitat corporal i sexual en general, i les intersexualitats en particular». «Visibilitzant i explicant la realitat de les persones intersexuals avancem cap a la conquesta dels drets a la integritat, al plaer i a la reproducció de la comunitat LGTBI, alhora que ens apropem a les persones desvinculades dels activismes queer per tal que descobreixin l’existència de les intersexualitats i comprenguin que aquests cossos són possibles i desitjables, qüestionant-se també el propi sistema sexe-gènere», afirmen Laura Vila Kremer, Raquel Loscos i Víctor Ramírez Tur, responsables de l’obra i aquests dos darrers també de la dramatúrgia i direcció. Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig es va estrenar a la Fira Tàrrega. També s’ha vist al Grec i té el suport d’entitats referents dins el panorama nacional i internacional.