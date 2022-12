La companyia PocaCosa Teatre visita amb l’obra Una dent sota el coixí el Teatre Municipal de Roses aquest diumenge a les 12 del migdia. La peça la protagonitzen la Lluïsa, responsable del magatzem de joguines del Ratolí Martí, el Ratoncito Pérez, la Fada de les Dents i els Angelets. Quan un d’aquests personatges recull una dent de sota el coixí d’un nen o una nena, li porta a la Lluïsa, que és l’encarregada de triar el regal ideal per a aquell nen o nena. La Lluïsa examina amb detall la dent i a través de la forma (si està molt gastada o no, el color, entre altres) pot saber com és aquell infant, i, per tant, pot saber quin regal el farà feliç.