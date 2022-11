El toc manual de campanes espanyol es troba entre les 56 candidatures d'inscripció en les llistes de patrimoni immaterial que seran examinades pel Comitè de Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco entre el 28 de novembre i el 4 de desembre.

El comitè, format per 24 representants triats d'entre 180 països signants de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, es reunirà a Rabat aquesta setmana per a decidir quines sol·licituds rebran el reconeixement internacional de la Unesco, fins ara concedit a 530 tradicions i pràctiques culturals.

La candidatura té el suport de tots els campaners de l'Estat a través de diverses associacions. En l'àmbit català, s'ha canalitzat a través de la Confraria de campaners i carillonistes de Catalunya.

Per reivindicar-ho i potenciar-ho, aquest dissabte hi haurà repic manual de campanes per tot arreu, a les 12 del migdia. A Figueres, que ja fa tres anys s'ha recuperat el repic manual per Sant Pere, també es farà des del campanar d’aquesta Església, a les 12:05h.

Unesco

Per a enguany, Espanya va presentar el toc manual de campanes, tradició estesa pel territori nacional actualment sostinguda per grups de voluntaris i veïns de diferents localitats espanyoles, va explicar el Govern en la candidatura lliurada a la fi de 2021.

El Comitè de Patrimoni Cultural, presidit enguany pel Marroc, estudiarà també quatre candidatures a la llista de salvaguarda urgent, que reuneix elements de patrimoni amenaçats amb necessitat d'assistència internacional per a la seva supervivència.

La primera a passar per aquest òrgan serà la de Xile, que demana l'assistència urgent per a la terrisseria de Quinchamalí i Santa Cruz de Bufona.

Finalment, es decidirà quins de les cinc propostes en examen entraran en el registre de bones pràctiques de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial.

Portugal i Espanya són candidats a aquest últim, pel seu projecte “Posa't... nes ones!” (PNO), que des de 1995 cerca salvaguardar l'herència cultural entre la frontera gallec-portuguesa.