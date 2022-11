Som Cultura, el mes de les experiències culturals a la Costa Brava i el Pirineu de Girona que té lloc al novembre, ha tancat la setena edició amb un total de 751 participants. La quarantena de propostes programades al llarg del mes de novembre ha registrat una ocupació mitjana del 70,1%, en la línia dels resultats registrats en les darreres edicions.

L’activitat amb més nombre de públic va ser «Els museus surten al carrer», a Castelló d’Empúries, que va reunir prop de 400 persones entre nens i nenes acompanyats pels familiars. Disset centres integrats en la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona van organitzar tallers de tota mena en una activitat familiar que ja està plenament consolidada com una de les propostes pròpies del Som Cultura que desperta més interès.

Una altra de les propostes de més èxit ha estat el cicle de visites guiades als cementiris de Lloret de Mar i d’Olot, amb més d’un centenar d’inscrits. Cal destacar també el bon funcionament de les visites teatralitzades programades, com la proposta «La casaca del capità», al castell d’Hostalric, i el «Tastet teatralitzat d’aigua», a Caldes de Malavella.

Segons l’enquesta encarregada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona als usuaris del Som Cultura, el 67,1 % dels participants procedien de les comarques gironines, principalment de ciutats com Girona, Figueres, Olot o Ripoll. Aquest any, el 30,7 % procedien de localitats de la demarcació barcelonina, gairebé un de cada tres. La mateixa enquesta va recollir el grau de satisfacció del públic assistent. El 94 % va valorar com a «molt bona» (la millor valoració possible) l’activitat, el 4 % com a «bona», i només el 2 % com a «normal».

Som Cultura és el mes de les experiències culturals a la Costa Brava i el Pirineu de Girona i enguany ha celebrat la setena edició amb una quarantena de propostes genuïnes ofertes per les entitats i empreses associades al Club de Màrqueting Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.