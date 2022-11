La plaça Ernest Vila de Figueres s'ha omplert de gom a gom per gaudir de l'encesa dels llums de Nadal, un esdeveniment que marca l'inici d'una època de l'any plena de màgia i il•lusió.

Un grup de quatre patges ben guarnits i amb molta xerrera han amenitzat l'espera fins el moment esperat. Durant la seva aparició damunt l'escenari han cantat nadales com el Fum fum fum i també han baixat a parlar amb els nens i les nenes que s'havien concentrat davant seu.

Les cares d'emoció eren ben visibles entre els més menuts, sobretot quan s'ha vist fum sortint d'un balcó de la casa Vila Moner. Un senyal que indica que ben a prop hi ha en Fumera, l'emissari dels Reis d'Orient que per aquestes dates s'apropa fins a Figueres per anotar i informar a Ses Majestats del nostre comportament. De fet hi ha una dita que l'identifica: «Tot ho veu, tot ho sent i tot ho xerra».

Tot seguit, aquest patge que s'esfuma s'ha desplaçat fins al damunt de l'escenari, tot travessant la multitud de gent, des d'on ha informat de com estan els tres Reis d'Orient. I sense fer-se esperar massa ha arribat el moment d'encendre les llums, però abans ha pujat a la plataforma l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, per acompanyar aquests personatges màgics en el moment de prémer el botó.

Amb aquest gest s'han encès les 127 figures dalinianes i les més de 400 figures genèriques del Nadal que han il•luminat Figueres i han transportat la màgia nadalenca per tots els carrers i barris de la ciutat.