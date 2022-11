El patrimoni rural de pedra seca rep un nou impuls a Llers i Roses

El 2018, l’art de la construcció de murs en pedra seca, coneixements i tècniques a l’Estat espanyol, Croàcia, Eslovènia, França, Grècia, Itàlia, Suïssa i Xipre va ser inscrit a la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Aquesta declaració va suposar el reconeixement mundial d’un art mil·lenari que forma part de la cultura, la història i el paisatge del territori, transmès de generació en generació fins als nostres dies.

L’art de la pedra seca és molt present a l’Alt Empordà, sobretot en el territori del cap de Creus i l’anomenada Garriga de l’Empordà, l’espai format pels municipis d’Avinyonet, Biure, Llers, Pont de Molins, Vilanant i una part de Figueres. Les feixes i les barraques de pedra són un valuós patrimoni del paisatge empordanès i han estat motiu de lluita, aquests darrers anys, per aconseguir la seva salvaguarda i evitar-ne la desaparició. «En el cas de la Garriga, les barraques i les parets han perillat a causa de l’aparició de diversos projectes d’explotacions mineres i, també, per l’abandonament de l’activitat agrícola», explica Maite Oliva, regidora de Cultura i patrimoni de l’Ajuntament de Llers.

A Llers i a Roses, aquesta tardor han acabat dos destacats projectes que s’han centrat en la recuperació d’estructures i la formació de gent en l’ofici de marger, la persona especialitzada a fer construccions de pedra sense la utilització de materials complementaris.

En el cas de Llers, ara ha finalitzat la primera fase de restauració d’un tram de l’anomenat camí Ceboller, un vial flanquejat per parets de pedra seca que ja estava documentat des del segle XVI i del qual s’ha posat al dia un espectacular traçat de cent metres. Està situat al Pla de Vinyers, en un espai on hi ha nombroses barraques de pedra seca i que és de diferents propietaris. Nou d’aquestes barraques també han estat restaurades, seguint la seva estructura original, gràcies a una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat, de la qual n’ha estat pionera l’Ajuntament de Llers. Aquestes barraques formen part del conjunt de 46 construccions que van ser catalogades en el seu moment com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), la qual cosa va permetre fer un pas endavant per a la seva protecció i rehabilitació amb fons públics.

La restauració de l’antic camí Ceboller també té un important component laboral, ja que els treballs duts a terme durant el darrer any han estat possibles gràcies a la feina desenvolupada per un paleta que es trobava en situació d’atur, el figuerenc José María Rodríguez. La seva contractació ha format part del programa Treball i Formació (TRFO) 2021 promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya, dut a terme pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el mateix Ajuntament.

Per a Carme Corcoy, coordinadora del TRFO, «la feina desenvolupada per José Maria Rodríguez, tant per la formació que ha adquirit com pel resultat final del treball, es pot considerar un cas d’itinerari èxit que serveix d’exemple per a futurs projectes d’aquestes característiques. Ha adquirit uns coneixements i una destresa que ara li permeten entrar en el mercat laboral amb noves aptituds i, a més, ha fet xarxa de contactes. Per a ell ha estat un procés d’empoderament molt gran».

Rodríguez, de 58 anys, es mostra «orgullós per la feina que m’ha tocat fer i pel resultat final. És una oportunitat que, a la meva edat, ja no esperava. I encara estic més satisfet per haver pogut posar el meu granet d’esforç personal en la recuperació del patrimoni històric de tots». En la seva formació, ha comptat amb l’ajut professional d’experts com Xavi Laporta de Foresterra. Ara optarà a obtenir el títol oficial de marger, molt buscat i valorat per la seva rellevància en la pedra seca.

«La nostra voluntat és continuar potenciant aquest patrimoni tan important, que ens han llegat els nostres avantpassats i que té tanta rellevància a tota la Garriga d’Empordà. Estem molt agraïts als propietaris que ens han deixat actuar a les seves finques. En José María ha fet una feina extraordinària que donarem a conèixer el pròxim 4 de desembre amb una jornada de visita guiada a la zona del camí Ceboller», afegeix Maite Oliva.

Sis cursos en una carrerada de cap de Creus

L’Ajuntament rosinc ha facilitat la formació de particulars i treballadors municipals

El 28 d’octubre passat va finalitzar el darrer curs de pedra seca d’aquest 2022, organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica. En total, s’han dut a terme al llarg de l’any sis cursos, dos per a públic general, un a la primavera i l’altre a la tardor; dos cursos per a les brigades de l’Ajuntament; un per a persones propietàries i/o gestores de finques rústiques i un per a professionals de la construcció. S’han format un total de 48 persones. L’entitat contractada i que s’ha encarregat de la formació ha sigut l’Associació del Gremi dels Margers de Catalunya (AGMC).

La part pràctica s’ha desenvolupat a la carrerada de la Margina, un camí ramader de titularitat pública situat entre el Mas Pairet i la Torreta. Els alumnes, amb l’ajuda dels formadors, han restaurat un bon tram dels murs de pedra seca que delimiten la carrerada; també s’ha construït un petit banc de pedra seca sota una alzina perquè tothom que vulgui, pugui parar a descansar, llegir o contemplar el paisatge.

La realització d’aquests cursos ha sigut possible gràcies a la subvenció que va rebre l’àrea d’Urbanisme per executar un Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) englobat dins del PECT «Girona, Patrimoni Actiu», amb l’operació «TIC aplicada al patrimoni històric i cultural de Roses», amb finançament de fons europeus a través de la Generalitat de Catalunya i cofinançament de la Diputació de Girona.

El curs està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 25% per la Diputació de Girona. La coordinació d’aquesta acció, a càrrec de l’AODL de desenvolupament sostenible del sector primari de Roses, està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.