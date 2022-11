El Passeig Arqueològic de Castelló es posa al descobert

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries inicia la setmana vinent una nova campanya d’excavacions dins el nucli històric, concretament al conegut Passeig Arqueològic que es troba arran de la muralla medieval i que coincideix amb la façana del segon convent de Sant Domènec, actualment edifici consistorial. Una de les particularitats d’aquesta campanya, que dirigirà l’arqueòloga Anna Maria Puig, és que és la primera vegada que s’intervé en aquest carreró, ara tancat al públic i que només s’ha visitat en comptades ocasions. L’objectiu és, a curt termini, obrir-lo a la gent.

El Passeig Arqueològic es troba «en el segon tram que millor es conserva de la muralla», comenta Anna Maria Puig, tot afegint que això va ser possible justament perquè, al damunt del seu fonament i part del llenç, es va construir aquest convent i, anteriorment, a principis del segle XVI, el palau del comte d’Empúries, Enric II, avui desaparegut. Aquest espai, que sembla un carreró i que fa 225 metres quadrats, va ser parcialment restaurat fa uns anys i només s’hi pot accedir per un portal de ferro a la plaça Josefina Gambús o, si fos practicable, per una porta dovellada «molt maca», al soterrani del Palau dels Comtes, on actualment hi ha el fons de l’arxiu municipal. És, doncs, un pas estret d’uns tres metres i mig d’amplada entre una filera de cases particulars que donen al carrer de la Muralla i la mateixa muralla. Aquest tancament, i el fet de coincidir amb el fossat, va propiciar, segons explica l’arqueòloga, que s’hi anessin dipositant «tota mena de deixalles, a part de la runa que podria haver caigut de la mateixa construcció dels edificis del Palau i el convent». Per Puig, l’interès de l’excavació és doble. Per una banda, «pot ser un espai interessant de recuperació de materials, tant arquitectònics com de rebuig» i, per l’altra, permetria fer visitable «un dels pocs residus que queden de la muralla medieval».

Val a dir que a finals de l’any 1992 es va dur a terme una intervenció arqueològica a les restes de la bestorre –una torre semirodona oberta per la part interior– que hi ha dins aquest espai i que, com explica Puig, es va conservar perquè «va coincidir just amb l’absis de la capella de l’església del convent». Aquella excavació va ser, segons Anna Maria Puig, espectacular, ja que va treure a la llum un conjunt de ceràmica «de primer nivell». En aquest sentit, com confirma el tècnic de Patrimoni Jordi Canet, molts d’aquests materials s’exhibeixen al Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, de Castelló d’Empúries. D’entre aquests destaca una matriu de segell del segle XV i un dau d’os. Fins i tot es van recuperar ulls de bou de la torre que formava part de l’absis de l’església. «Abans era material que es considerava de rebuig, però ara poden tenir interès», diu Puig.

Jaciment urbà de primer ordre

La intervenció que ara es farà, que té un cost de 15.546 euros i per la qual se’ls ha concedit una subvenció de 6.500 des del Departament de Cultura de la Generalitat, s’allargarà uns deu dies. Primer està previst desbrossar amb màquina tota la capa vegetal que cobreix l’espai i que no deixa veure el nivell actual. Tot seguit es retirarà la capa superficial de terra fins a arribar al nivell anterior dels darrers abocaments i trobar una quota de circulació uniforme, apta per la visita. «Que la gent pugui veure els nivells originaris del fossat», afegeix Canet. Segons albira Anna Maria Puig, aquest racó «pot ser un espai ric» i s’uneix a la tesi que ella sempre ha defensat i que els darrers anys està posant en evidència les darreres campanyes arqueològiques: «Castelló és un jaciment urbà de primer ordre». Per l’arqueòloga, l’interès de l’Ajuntament en aquest tema ha estat essencial i indispensable. «És dels pocs ajuntaments que inverteixen cada any una mica i cal reconèixer-ho, creuen en el patrimoni», corrobora tot afegint la riquesa dels estudis actuals a escala documental que han permès certificar que «Castelló era una capital comtal a l’alçada de moltes capitals europees de l’època».