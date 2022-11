L’any 1667, John Milton va publicar el poema èpic Paradís perdut on narrava la tragèdia de la caiguda de l’home. També la de Satanàs, figura que simbolitzava el rebel que es revolta contra la tirania del cel. Més de tres-cents anys més tard, la dramaturga figuerenca ha entomat el repte de revisitar aquest text clàssic i donar-li forma teatral. L’adaptació, que s’estrenà al festival Grec sota la direcció d’Andrés Lima, es representa ara al Teatre Romea de Barcelona fins al 4 de desembre i a la primavera, del 5 de maig al 18 de juny, viatjarà a Madrid, al Centro Dramático Nacional. Més tard, emprendrà gira per l’Estat.

Helena Tornero explica que el projecte, un encàrrec de Focus, s’hauria d’haver estrenat l’any 2020, però la pandèmia el va frenar i ella va aprofitar el confinament per treballar aquest text tan influent que Tornero, confessa, no havia llegit sencer, però que coneixia des de l’adolescència perquè havia devorat Frankenstein de Mary Shelley, un altre clàssic que just s’obria amb una cita del Paradís perdut. «Després he sabut que Frankenstein és una resposta a l’obra de Milton, aquest ésser que és traït pel seu creador i que fa el mal perquè l’han apartat».

La dramaturga va entomar el repte amb ganes perquè trobava atractiva «la factura com de tragèdia clàssica» que amaga «el personatge de Satanàs», paper interpretat per l’actriu Cristina Plazas. A Tornero, li suposava un repte trobar la manera de posar aquest poema en escena i, per l’altra, connectar-lo amb la societat del segle XXI. No és la primera vegada que la figuerenca s’aproxima als clàssics. El seu primer encàrrec professional per l’Institut del Teatre, l’any 2008, va fer una adaptació de Les Suplicants d’Èsquil i va incidir en el mite de Danae que, posteriorment, també va treballar a Dànae Recorda per Òpera de Butxaca.

En el cas del Paradís perdut, la connexió amb el món actual és més que evident: «El poema de Milton ens parla del poder, de les rebel·lions, les venjances, la llibertat, és un relat molt polític, també, sobre el fracàs de la rebel·lió». En aquesta obra, que té una posada en escena contundent i molt efectiva, sis són els personatges sobre els quals gira l’acció: Déu (Pere Arquillué), Satanàs (Cristina Plazas), Eva (Lucía Juárez), Adán (Rubén de Eguía), la Mort (Elena Tarrats) i la Culpa (Laura Font). «Els mites serveixen per intentar trobar respostes i rellegir la nostra realitat», assegura convençuda Tornero tot afegint que «en la religió cristiana –sobre la qual està sustentada l’obra original– la paraula paradís perdut venia a simbolitzar la idea que el conflicte és l’essència de la vida». «Aquest Adam i Eva són expulsats d’un lloc on tot anava bé i no havien de fer res per arribar a aquesta terra on les coses costen d’aconseguir, on hi ha dolor, malaltia, el món real», explica Tornero a qui li ha interessat molt més el subtext, llegit des del moment actual, que ens aboca a pensar que «moltes de les creences que ens han transmès, tant la bíblia, la literatura i la tradició, són nocives». Un d’aquests dogmes és que «Déu ha donat a l’home la natura, els animals i la dona per fer-ne el que vulgui». Això dona peu a la dramaturga a reflexionar sobre el canvi climàtic o sobre la dona sotmesa en «una societat patriarcal que escriu uns llibres sagrats i els dona com a llei».

Sortir de la zona de confort

Amb aquest muntatge, Helena Tornero ha treballat per primer cop amb Andrés Lima de qui destaca la seva capacitat per desgranar al màxim els conceptes per trobar-ne la traducció escènica. L’aposta, complementada per la música de Jaume Manresa, no és còmoda i, com diu Tornero, convida l’espectador a «sortir de la seva zona de confort» i, fins i tot, «els pot inquietar». Com inquieta a la dramaturga altres temes punyents com l’escalfament global sobre el qual ara intenta bastir un nou monòleg. «Veure que ara s’està detenint científics per protestar ens hauria de preocupar molt», conclou.