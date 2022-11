La Fundació Gala-Salvador Dalí potenciarà les exposicions immersives, model del que són pioners, de cara a l'any vinent per fer front a l'augment de costos que implica el trasllat de les obres físiques. El president de la fundació, Jordi Mercader, ha detallat que les assegurances pels quadres "s'han multiplicat per tres", igual que també ho han fet els costos del transport. Per altra banda, el president ha destacat que a través de les mostres immersives poden arribar al públic rus o oriental, uns visitants que no s'han recuperat des de l'inici de la pandèmia. De fet, aquest 2022 els museus de la Fundació Dalí han registrat un 75% dels visitants que van tenir el 2019.

Els tres museus de la Fundació Gala-Salvador Dalí han rebut entre el gener i el setembre d'aquest 2022 663.860 visitants, un 75% del que hi va haver en el mateix període del 2019, abans de la pandèmia. Les xifres són molt superiors a les del 2021 (un 141% més), quan les restriccions sanitàries van prolongar el tancament dels equipaments i també van impedir l'arribada de visitants estrangers.

Tot i així, el mercat rus ha caigut aquest any a causa del conflicte armat amb Ucraïna, igual que també ha perdut pes la seva zona d'influència, a l'Europa oriental. Els visitants de la Xina tampoc s'han recuperat a causa de les restriccions que manté el gegant asiàtic amb la covid-19 i el president de la Fundació Gala – Salvador Dalí, Jordi Mercader, ha remarcat que encara predomina "una incertesa" sobre el futur.

El mercat espanyol s'ha mantingut i el català i el francès han reculat lleugerament respecte al nombre de visitants del 2019. Malgrat tot, aquests tres públics representen un 60% de tots els visitants que trepitgen el Teatre-Museu Dalí de Figueres, el castell de Púbol i la casa de Salvador Dalí a Portlligat.

La Fundació també ha registrat una reculada en els visitants procedents d'Amèrica i d'Itàlia i preveuen fer-hi accions específiques per recuperar aquests dos públics.

Més mostres immersives

En paral·lel, la fundació ha anunciat un augment de costos en les exposicions itinerants que obliguen a obrir-se a noves realitats. Jordi Mercader ha recordat que el cost d'assegurances per a quadres "s'ha multiplicat per tres" i també han augmentat les despeses de trasllat d'obres. Per això la fundació Dalí s'ha centrat en explorar el món de les exposicions immersives.

Mercader ha insistit en què la fundació és "pionera" en aquest tipus de mostres, ja que abans de la pandèmia va començar a explorar l'univers digital amb una mostra en unes antigues pedreres de la Provença, 'Les Carrières de Lumières'. Tot i aquesta aposta pel món digital el president de la fundació ha remarcat que "primarà la qualitat per sobre del rendiment econòmic".

Actualment ja s'estan exposant dues obres immersives a Barcelona i Madrid i l'entitat preveu que s'exportin a d'altres països al llarg del 2023. De fet, la fundació compta tenir en actiu quatre projectes immersius que puguin voltar per diferents sales del món per difondre l'art de Salvador Dalí.

El 2023, l'any que el 'Crist' de Dalí tornarà a l'Estat

Un dels projectes més importants de la fundació tindrà lloc d'aquí a un any, el novembre del 2023, quan el Teatre-Museu Dalí de Figueres exposi el 'Crist' de Salvador Dalí, que pertany al Museu Kelvingrove de Glasgow. Serà la primera vegada que aquesta obra d'art s'exposi en tot l'Estat des del 1952, quan es va mostrar a Barcelona i Madrid.

Aquesta obra és una de les més cèlebres de l'artista empordanès, l'obra estarà exposada de forma temporal al museu de Figueres, prenent el relleu a la mostra 'Transgredint la Venus'.

Durant el 2023 la fundació també portarà una exposició física de Dalí i serà a la Xina. L'exposició serà una retrospectiva de la seva obra i es podrà veure a l'International Fashion Center de GuiYang.

Els museus, preparats per possibles atacs

Davant de l'augment de protestes d'ecologistes en museus, els centres de la Fundació Dalí també s'han preparat per possibles atacs a obres. El president de la fundació ha detallat que han reforçat la vigilància als accessos per controlar que ningú entra productes que podrien fer-se servir per llançar a quadres que tenen exposats. Malgrat tot, la majoria d'obres estan protegides per un vidre. Jordi Mercader ha assegurat que "el risc zero" no existeix i que segueixen el fenomen amb "inquietud".