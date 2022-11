El cantautor escalenc Josep Tero, amb voluntat totalment altruista, va regalar la seva veu en la dotzena Vetllada Poètica al castell de Sant Ferran de Figueres. Tero va fer costat, amb les seves cançons, als i les poetes que, divendres passat, llegiren una mostra dels seus poemes, en una sala del castell habilitada per aixoplugar afers culturals. La celebració, poètica i musical, fou organitzada per Fede Luque, actual president de l’Associació d’Amics del Castell de Sant Ferran. De manera que una estança, antigament fredorosa, es va convertir en un espai de calidesa rítmica pels mots que suraven en l’aire i que absorbien les atentes oïdes d’un públic respectuosament atent a l’esdeveniment.

La cirereta de l’acte fou la veu i les lletres de les cançons de Josep Tero, aquest cantautor nostrat que porta, en la motxilla musical, un camí resseguit per èxits que no cessen amb els anys. Perquè, cal saber que després de 10 àlbums discogràfics, i fruit d’una constant recerca en música jueva i medieval, Josep Tero ha enregistrat, entre el 2020 i el 2021, el seu 11è disc, Fugir i salvar-se, sobre música sefardita i balades de trobador, sempre en l’univers sonor de la mediterraneïtat amb què s’identifica tot el que ha compost: 70 cançons enregistrades com a adaptador, compositor musical, o lletrista de Marina Rossell, Maria del Mar Bonet, Imma Serrano i M. Josep Villarroya, i més d’un centenar de cançons entre els seus 11 discos enregistrats del 1986 al 2021, ben representatius del gruix del seu treball en favor de la difusió de la cançó en català arreu dels països catalans, i d’altres cultures d’arreu del món.

Ara, cinquanta anys després de la promoció de noves veus a la Cova del Drac, Josep Tero emprèn un nou camí amb un nou repertori, resultat del seu treball de recerca en música medieval, i incentivat, també, pel reconeixement que li atorga haver actuat en molts escenaris, i compartit les seves cançons amb Lluís Llach, Marina Rosell, Georges Moustaki, Maria del Mar Bonet, Laurentis Mxairitsas, Maria Faranduri o Nena Venetsanu, entre altres.