La platja de la Perola de Roses va ser l'espai escollit per celebrar-hi una nova edició del Festivalet de Roses, fent que la música i la gastronomia se n'apoderessin durant tot el cap de setmana.

El dissabte va estrenar l'escenari de la Posta de Sol la osonenca Ju tot cantant Bon amic i Bandera blanca. Tot seguit va entonar la Dama d'Aragó, de la qual va dir que «forma part del nostre patrimoni i és un reconeixement a la gent que ve a escoltar-nos i que aposta per la cultura d'aquest país». Unes paraules que van finalitzar amb un «amunt la cultura, la música i la llengua».

Ju va seguir el seu concert amb un tema de David Orra que porta per títol Ben ben alt. «Ens ha deixat una cançó preciosa i crec que és important donar visibilitat també als processos dolorosos», va expressar la cantant. També va haver-hi temps per noves cançons com és el cas de Ser que va sonar abans de la recta final protagonitzada per la cançó Hallelujah de Leonard Cohen.

La tarda del dissabte va continuar amb la música de Vanila i de la Ludwig Band, els recents guanyadors del Premi Cerverí 2022.

Durant tota la tarda, el cel clar va animar als assistents a participar al concurs d'Instagram de fotografies de Posta de Sol, tot jugant amb les lletres gegants que van instal•lar a la platja o amb els marcs.

Ernest Pratcorona, més conegut com a Ernest Prana, acompanyat del seu amic i pianista Joel Riu, van ser els primers a pujar a l'escenari la tarda del diumenge 13 de novembre. El cantant de Peralada va tocar-hi temes com A 2 minutos de empezar, Que sea el final o No son horas de llamar. Va ser un concert molt proper i que va desvirtualitzar aquest músic que acumula milers de seguidors a les xarxes i a les plataformes digitals. Pratcorona, cap al final del concert, va manifestar que «espero que us agradi el disc que traurem a principis d'any vinent» i tot seguit per cloure la seva actuació va tocar Tu amistad, un cant al valor de l'amistat.

Finalment, amb tota puntualitat, Suu va començar el seu concert a l'escenari de la Posta de Sol exposant que seria «un concert en format acústic, molt diferent dels que hem fet durant l'estiu. Molt familiar», fins i tot va dir que s'acceptarien peticions de cançons. S'hi van poder escoltar temes com Si no saltas, Natural o Barcelona tropical, que va ser una de les més corejades. També va cantar-hi Todo lo que canto, que la va presentar dient que «és aquella cançó que parla de com ens continua sorprenent arribar als llocs i ens espera la gent», així com Pur, un tema que serveix per demanar perdó perquè «encara que costi és molt important i jo ho faig amb aquesta cançó».

Abans de començar amb les peticions, la cantant barcelonina va enredar el públic dient-los que «ara tocarem una cançó nova i perquè sigui més divertit repetirem primer la tornada unes quantes vegades». En començar a sonar el «paparapapara», tothom es va adonar que era una broma, ja que es tractava de Tant de bo, un dels temes que més ha sonat. Tot seguit sí que va cantar èxits com Nota de voz, Reinas o Tu a Menorca i jo a l'Escala, que van ser demanades pels assistents. Un llarg repertori dels seus tres treballs discogràfics va sonar fins que el sol es va amagar just darrere l'escenari i el concert va finalitzar amb Eres un temazo, una de les cançons més demanades, però que ja havia dit que «aquesta serà pel final per poder acabar ben alt». I així ho va fer.