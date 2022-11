A certs punts del món avançat, com Anglaterra, s’han començat a tancar biblioteques públiques. També a Madrid, on l’estiu passat van tancar les biblioteques de Móstoles deixant els usuaris sense servei. L’argument que argüeixen els polítics, en el primer cas, és purament econòmic, és a dir, la baixa rendibilitat d’aquests equipaments. En un context de recessió i crisi energètica, aquest és un al·legat perillós que requereix «un compromís de tots per lluitar a favor i no considerar que aquest és un bé que té el futur assegurat, ens l’hem de guanyar dia a dia», estima Carme Fenoll, directora de Cultura i Comunitat de la Universitat Politècnica de Catalunya i qui fou cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Per a ella, aquests centres haurien de ser «palaus del poble», i una opció és tendir a un model de «biblioteques humanes», una fórmula que ja s’usa a països nòrdics, «reforçant que siguin espais d’intercanvi d’impressions i de vida, d’acollida i de refugi, també climàtic».

Aquestes reflexions de Carme Fenoll van tenir lloc la setmana passada durant una conversa que va establir amb el figuerenc Ciro Llueca, director de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya i director d’Editorial UOC. Unir Fenoll i Llueca per parlar del present i el futur de les biblioteques, dins el context del centenari de la biblioteca de Figueres, no era casual. Ambdós, l’any 2006, van escriure i publicar l’article Cinquanta idees per sorprendre des de la biblioteca pública, un text que incidia en les innovacions possibles i que va suposar una sacsejada dins la visió de les biblioteques públiques. Feia just sis anys que Figueres havia inaugurat la nova biblioteca i, com va destacar Fenoll, «es vivia plena efervescència de les biblioteques de nova construcció». Ells, però, amb l’article, van voler matisar que malgrat que «l’embolcall havia canviat molt, els serveis continuaven sent els mateixos» que als inicis i que «es requeria una altra modalitat d’apropament al ciutadà». Així quan Carme Fenoll va dirigir, del 2012 al 2017, el Servei de Biblioteques va promoure projectes que innovaren aquests equipaments. Durant aquells anys va veure inaugurar cinquanta-una biblioteques.

La diversitat enforteix

Tant Fenoll com Llueca van constatar que «la mirada del país és que les biblioteques funcionen» i que «la diversitat les enforteix i les fa grans». Tot i això, no van amagar que «hi ha molts reptes pendents» com el fet de treballar més en xarxa. També van posar en evidència «les grans diferències dins el sistema bibliotecari i l’incompliment flagrant de la llei de biblioteques». En el cas de Figueres, fa molt temps que es rema per fer realitat la segona biblioteca al Parc de les Aigües, un projecte en el qual s’està treballant intensament amb la Generalitat, segons va constatar el regidor de Cultura, Alfons Martínez, present a l’acte. Ciro Llueca, qui també va ser regidor de Cultura de Figueres, va reconèixer que aquest «és l’equipament més rendible de tots, ja que a cada euro que posaves el retorn social era el més alt, això sense ser l’equipament més car de muntar». «Costa muntar-lo, mantenir-lo, però surt a compte», refermà.

Tot i aquest aspecte positiu, Carme Fenoll va explicar que, possiblement, «com a col·lectiu no ens hem qüestionat si estem complint els nostres objectius vitals per existir fent el que fem». En aquest sentit, Fenoll va ser molt crítica per com s’havia actuat durant la pandèmia i que encara el món de les biblioteques no ha fet autocrítica. «Hi ha hagut altres comunitats autònomes que ho van fer molt millor», reflexionà lamentant profundament no haver escoltat el clam ciutadà perquè es reobrissin les biblioteques. Més patent va ser en el món universitari on «les biblioteques van ser molt qüestionades». Fenoll va alertar que ara també és un moment molt delicat perquè l’alça de l’energia farà quadruplicar els costos. «Se’ns pregunta què més poden fer els bibliotecaris i segur que més d’un alcalde també ho fa», va assegurar Fenoll.

Accés als continguts

Una de les principals preocupacions de Llueca «és l’accés als continguts» tenint en compte la digitalització i la gran dificultat de les biblioteques per incorporar aquests continguts en els seus fons perquè les plataformes les ignoren. «No han pensat en les biblioteques per aquest model de negoci i què faran les biblioteques per accedir-hi si tècnicament no és possible», es preguntà tot afegint que als Estats Units això ja està generant dificultats. De fet, les biblioteques s’alimenten de novetats per poder-les oferir gratuïtament a tothom, és el seu principal reclam. Fenoll creu que potser cal posar l’accent en altres aspectes tenint en compte «que l’acompanyament ha de ser cada cop més humà i proper» per apropar-se a segments de la població que els necessiten. El fet que el personal dels centres tingui perfils més amplis, com és el cas de la biblioteca de Figueres, pot ajudar molt.