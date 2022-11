Rosalia ha estat la gran triomfadora a la gala de Los40 Music Awards 2022 amb tres dels principals premis: millor àlbum per 'Motomami', millor gira per 'Motomami World Tour' i un Golden Awards, que ha rebut de mans del director de cinema Pedro Almodóvar. La cita musical, que ha reunit unes 15.000 persones al Wizink Center de Madrid, també ha guardonat altres cantants com Chanel (artista 'Del 40 al 1' en la categoria de votació popular), Dani Fernández (millor artista), Leo Rizzi (millor artista revelació), Ana Mena (millor cançó per 'Música Ligera'), Marc Seguí (millor videoclip per '360') i Lola Índigo (millor artista en directe). En la categoria internacional, Los40 Music Awards han premiat Ava Max i David Guetta per partida doble.

La cantant nord-americana Ava Max s'ha emportat a casa els guardons de millor artista i millor videoclip per 'Maybe you're the problem', mentre que el discjòquei francès David Guetta ha aconseguit el reconeixement com el millor artista o productor dance, i el premi a la millor col·laboració per 'Crazy what love can do'. Yungblud s'ha confirmat com a millor artista revelació, Dua Lipa ha estat guardonada com a millor artista en directe, el millor àlbum ha distingit 'Harry's House' de Harry Styles i la millor cançó en categoria internacional ha estat 'Enemy' d'Imagine Dragons.

'Dharma', de Sebastián Yatra, millor àlbum en categoria llatina

En la categoria llatina, els grans vencedors han estat Anitta, Tiago PZK, María Becerra i Bizarrap. 'Dharma' de Sebastián Yatra s'ha alçat com a millor àlbum; 'La bachata', de Manuel Turizo com a millor cançó; i 'Te felicito', de Shakira i Rauw Alejandro, com a millor videoclip. Finalment, s'ha reconegut la trajectòria de Leiva, Manuel Carrasco, Rosalia, Juanes i Pedro Almodóvar amb un Golden Awards.