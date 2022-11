Pilar Castelló, figuerenca de naixement i pintora autodidacta, farà la seva primera exposició al Centre de Turisme Cultural de Sant Domènec de Peralada. La inauguració tindrà lloc el divendres 11 de novembre a les 20 hores i comptarà amb la presència de l’artista. La mostra es podrà visitar fins el diumenge 11 de desembre. Llicenciada en Història de l’Art, ha dedicat la seva vida professional a la docència en instituts de les províncies de Girona i Tarragona. Aquest bagatge li ha servit per iniciar-se en el món de l’art.

L’artista figuerenca entén la seva pintura com un mitjà per expressar les seves emocions, anhels, propòsits i metes. La sent com un camí d’exploració i experimentació a través del color i la forma. Les seves obres s’han d’observar des de l’espontaneïtat i des de la ingenuïtat, deixant de banda tota mena d’imaginaris figuratius heretats socialment. L’espectador s’ha de sentir lliure per observar sense prejudicis i ser conscient del que sent mentre està observant.

La tècnica emprada és mixta, tots els materials hi tenen cabuda. N’utilitza de ben diversos (minerals, sorra volcànica, fulles...), que recull ella mateixa. També s’expressa a través del collage. Els colors que utilitza són acrílics que combina amb els esprais, fa servir tota la gamma cromàtica, però sobretot els colors vius, que captivin la mirada de l’espectador. Li agrada molt jugar amb les textures i amb la creació de volum.