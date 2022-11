Els Premis Arc, els premis de la indústria musical en directe que lliura anualment l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), han anunciat aquest dimecres les nominacions, que inclouen Buhos, La Pegatina, Stay Homas i Suu, en la categoria de millor gira d'artista o grup d'autoria pròpia.

Entre les nominacions hi ha candidats figuerencs. Per una banda, el conegut festival figuerenc Acústica torna a repetir nominació, en la categoria de millor programació de festival o de cicles de concerts. I, d'altra, l'espectacle Desconcerto de la premiada Orthemis Orquestra, com a millor gira.

L'any 2020 el festival figuerenc ja es va considerar com un bon candidat als guardons, amb el seu format pandèmic: les Nits d'Acústica. El seu promotor, Xavi Pascual, també va ser nominat en aquella edició i finalment es va endur el premi com a Promotor ARC 2020.

En la categoria de millor gira de grup de versions o homenatge, els nominats són Abba The New Experience, Banda Neon, Pelukass i Versió Impossible.

Com a millor gira d'orquestra o grup de ball els nominats són Cafè Trio, Cobla-Orquestra Montgrins, La Principal de la Bisbal i Orquestra Maravella.

En la categoria de millor gira d'artista o grup per a públic infantil o familiar l'organització ha seleccionat Concerts pels més menuts, Dàmaris Gelabert, Landry i Reggae per Xics.

El grup La Pegatina també és candidat al guardó a la millor gira internacional d'artista o grup, categoria en la qual també estan nominats Balkan Paradise Orchestra, Las Karamba i Muyayo Rif i en la categoria a millor gira d'artista o grup de jazz, música clàssica o tradicional estan nominats, a més de Desconcerto d'Orthemis Orquestra, Les Anxovetes i Andrea Motis.

Els nominats en la categoria d'artista o grup revelació són Emlan, La Fúmiga, Luna Ki i The Tyets i com a millor programa d'espai musical o sala de concerts la llista inclou L'Oncle Jack, La Nau, Sala Taro i Sidecar.

Com a millor programació de festival o de cicles de concerts, l'organització ha seleccionat el Festival Acústica, el Festival Jardins Pedralbes, el Porta Ferrada i el Tarragona Music Festival, i com a millor festa major les de Calella, Lleida, les Festes de Santa Tecla i les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls.

En la categoria de millor periodista o programa musical estan nominats Esteban Linés, Sergi Sánchez i La cinta de Möbius.

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo; la vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Estefania Rufach, i la presidenta de l'Arc, Raquel Bassas, han presentat les candidatures a Lleida, la ciutat que acollirà la gala dels premis el 30 de novembre, ha informat en un comunicat l'organització.

Els Premis Arc surten de Barcelona per primer cop i es traslladen a Lleida amb l'objectiu de "potenciar la contractació artística en aquesta província, equilibrar culturalment el territori i garantir l'accés a la cultura per igual a tota la societat".

La gala de lliurament dels premis, que arriba a la XX edició, juntament amb la jornada de treball ProARC 2022 Lleida, serà un punt de trobada entre artistes, professionals, mitjans de comunicació, entitats, patrocinadors, institucions públiques i empreses que organitzen actuacions en directe a Catalunya.