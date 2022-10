Joguines i escriptors dialoguen en una exposició a Figueres

La infantesa és un temps vital que tots hem compartit i dins aquest, qui més qui menys, en pot rescatar alguna joguina que encara ara el fa somiar. També ho han fet els grans autors i autores de la literatura catalana que han aprofitat, en moltes ocasions, per eternitzar i evocar a través de l’escriptura aquell objecte de felicitat. Ara, el també escriptor i crític literari Julià Guillamon s’ha bolcat en un viatge meravellós cercant aquests textos esparsos i trobant-ne el seu mirall en joguines del Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres. Això li ha donat peu a confegir tres exposicions –una inaugurada dijous passat a la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, la segona, aquest dijous a Figueres i, la tercera, itinerant– i un llibre que volen contribuir a la celebració dels quaranta anys de batec d’aquest museu figuerenc.

Si la mostra a Barcelona se sustenta més en imatges de grans dimensions d’una pilota, d’una nina o d’un joc d’arquitectura, entre altres, fetes per Ramiro Elena, jocs i joguines del fons del museu, a Figueres el recorregut esdevé més fascinant encara i ple de connexions d’alta sensibilitat, ja que el visitant es troba davant les joguines originals. Guillamon explica que la selecció d’escriptors ha estat entre les plomes clàssiques: Josep Maria de Sagarra, Josep Carner, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Víctor Català, Montserrat Roig, Maria Aurèlia Capmany, Prudenci Bertrana, entre altres. «Ha estat una selecció que no sempre és fàcil aconseguir-la perquè calia rastrejar les joguines», comenta el comissari qui, de primer, ha fet el viatge partint del text, alguns dels quals feia temps que havia descobert i ara rescata. «Sempre que llegint trobava un joguet li enviava a en Josep Maria (Joan)», comenta Guillamon, patró de la Fundació del Museu del Joguet.

Nines que criden a la mama

L’últim dels textos que ha localitzat, en aquest camí de descoberta singular volgudament equilibrat entre figures masculines i femenines, és d’Irene Polo, una de les primeres dones periodistes de la premsa catalana dels anys 30. Julià Guillamon l’ha extret d’un reportatge que va escriure Polo l’any 1932 arrel del gran incendi que va destruir els magatzems El Siglo de Barcelona. La periodista va fer-lo prenent com a punt de partida la veu dels infants que, al contemplar les terrorífiques flames, «pensaven que s’havien cremat les nines». «És un text extraordinari on Polo explica que un dels bombers entra dins els magatzems i veu una nina que parla i diu mama dins el foc», rememora Guillamon. El comissari també rescata un text de Josep Pla «on l’autor explica com aquest, de petit, jugava a fer de capellà». En aquest cas, Guillamon li ha cercat el company en un joc de dir missa, habitual de l’època, un exemple dins la nodrida col·lecció del fons del Museu del Joguet.

Aquest projecte que gira a l’entorn del museu figuerenc i el seu aniversari ha aconseguit despertar moltes sinergies entre institucions. En el cas del llibre, Joguets i escriptors ha estat editat per l’Ajuntament de Barcelona i ha generat molt interès entre els lectors, ja que va ser el volum més venut de la darrera Setmana del Llibre en Català a la parada de l’Ajuntament.

D’altra banda, en el cas de les exposicions hi han participat el Museu del Joguet, Biblioteques de Barcelona, la Institució de les Lletres Catalanes, Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Girona i Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Destacar que la biblioteca Jaume Fuster ha programat tota una sèrie d’activitats paral·leles: el 24 de novembre presenten el llibre Joguets i escriptors; el 19 de desembre es fa un recital musical amb Pep Pascual i Cristina Plazas i el 29 de desembre un concert amb Xavi Lozano.

La tercera mostra, que encara no s’ha inaugurat, serà la itinerant. Guillamon explica que es produiran uns mòduls portables gràcies al finançament de la Institució de les Lletres Catalanes.