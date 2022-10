La solidaritat amb les persones afectades pel volcà de la Palma continuen arribant a l’illa, propiciant contribuir a recuperar la forma de vida de moltes d’elles que encara continuen afectats per l’emergència. Amb l’impuls de Prensa Ibérica i Endesa Music Lover, i el suport de milers de seguidors del grup de pop-rock El Sueño de Morfeo, es va aconseguir unir a aquests músics perquè deu anys després pugessin a l’escenari amb l’objectiu de recaptar fons per a la Palma.

Raquel del Rosario, David Feito i Juan Luis Suárez no van dubtar a sumar-se al «Gran Repte Solidari» proposat per Prensa Ibérica, i ara, amb el lliurament de xec solidari de 40.678,95 euros, es culmina una important acció que anirà directament destinada als qui continuen sofrint les conseqüències del volcà.

En un acte en el qual hi van participar el vicepresident del Cabildo de la Palma, Borja Perdomo; la consellera de Promoció Econòmica, Raquel Díaz; el director general comercial de Prensa Ibérica, Juan Pedro Díaz; el gerent de La Nueva España, Eduardo Suárez; el delegat d’Endesa a la Palma, Carlos Rodríguez; la directora de comunicació d’Endesa a Canàries, Delia Jiménez Godoy, i el responsable d’e-distribució a la Palma, Fernando Capote, va ser l’integrant del grup, David Feito, l’encarregat de fer lliurament simbòlic del xec amb els guanys generats en el concert del mes de juny passat a l’Auditori Príncipe Felipe d’Oviedo.

David Feito va destacar al principi de la seva intervenció que hi ha una paraula que sobresurt: «Gràcies», es tracta, a més d’un ‘gràcies’ bidireccional», va dir, recordant com van ser «impressionants» les sensacions que van sorgir durant el concert i amb l’acció solidària. Va posar l’accent en el fet que «és impressionant el que han aconseguit els veïns de la Palma, una cosa que no havia aconseguit ningú abans en deu anys», referint-se a la reunió dels components del grup. Una cosa que no havia passat perquè «suposo que no s’havia donat la circumstància correcta».

Amb el concert ofert a Astúries, en el qual també va ser fonamental la participació de Caja Rural d’Astúries, Fuensanta, Turismo del Principado, Turismo de Islas Canarias, Ajuntament d’Oviedo, Ajuntament de Gijon, Wanacars i Riverland, «vam aportar el nostre petit suport a la Palma», encara que va reconèixer que hagués estat impossible sense la participació de Prensa Ibérica i Endesa Music Lover. Sobre el destí dels diners, que aniran directament a les persones més afectades, va recalcar que li agradaria que, siguin molt o pocs, «serveixin per a ajudar a persones concretes», incidint que en «això és el que més il·lusió ens fa».

El director general comercial de Prensa Ibérica, Juan Pedro Díaz, va relatar el treball realitzat per l’editorial i Endesa Music Lover per a aconseguir, amb el suport dels fans, que El Sueño de Morfeo tornés als escenaris. L’oportunitat va sorgir «quan vam començar a veure el que passava amb el volcà», va indicar, sent aquest el moment en el qual «vam veure que era necessari que hi participéssim», sumant al grup musical a la iniciativa.

Tot això, com amb qualsevol iniciativa sorgida des de Prensa Ibérica, amb la intenció de «deixar un pòsit en la societat i, més enllà dels resultats empresarials, aconseguir objectius solidaris», va apuntar Díaz. Ara, amb el lliurament d’aquest xec solidari, «sigui molt o poc», va dir, «és un orgull poder fer realitat l’acció». Finalment, no va deixar d’agrair la participació en el projecte d’El Sueño de Morfeo, a Endesa Music Lover «i a tots els nostres companys de Prensa Ibérica, que han contribuït en la crida a la societat.

En aquesta mateixa línia es va pronunciar el delegat d’Endesa a la Palma, Carlos Rodríguez, qui va insistir que amb el lliurament d’aquesta ajuda «l’única cosa que cap és donar les gràcies a tots pel concert i aquest acte tan solidari». Ara, va recalcar, «l’important és poder arribar a les persones que portem un any sofrint el volcà. Trigarem molts anys a aconseguir sortir d’això».

En nom de tots els veïns, el vicepresident del Cabildo de la Palma, Borja Perdomo, va ser l’encarregat de recollir aquesta donació en forma de xec solidari, agraint aquesta iniciativa que va sorgir de Prensa Ibérica i que va aconseguir ajuntar una altra vegada El Sueño de Morfeo per a aquesta recaptació. Va recordar Perdomo que «sempre hem sentit a tota Espanya pendent de la Palma», en forma de les moltes iniciatives que s’han donat a favor dels afectats.

La consellera de Promoció Econòmica, Raquel Díaz, es va referir al fet que «la solidaritat no té fronteres i la música tampoc», agraint «amb majúscules» la suma d’esforços d’Endesa Music Lover i Prensa Ibérica, «mostrant la cara més solidària amb la seva política de responsabilitat social corporativa i retornar-li a la societat part del que reben», i en aquest cas per a una causa com és atendre les necessitats més immediates dels damnificats del volcà.