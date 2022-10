Un documental inèdit mostra Roses i el món de la pesca abans del turisme

L’empresari Anton Antich Farrè (1929-1985) tenia una afició que l’apassionava: fer pel·lícules. Moltes d’aquestes eren domèstiques, però també va fer passes brillants en el camp del documental i almenys va rodar dos treballs que li van merèixer diversos premis. Un d’aquests, Rosas y el mar, ha esdevingut, avui, una veritable joia. Rodada l’any 1960, és un document únic, gairebé inèdit, que mostra les imatges en moviment i en color més antigues que es conserven sobre la pesca tradicional a Roses. El documental, que té el valor afegit de retratar el poble just abans de l’arribada massiva del turisme, es projecta aquest dimarts 25 d’octubre a les 7 de la tarda a Ca l’Anita, dins el cicle «Fem Memòria», enguany dedicat al mar.

Anton Antich Farrè va néixer a Barcelona i era el propietari de la destil·leria Alcoholes Antich, de Barcelona, dedicada a l’elaboració i venda de licors, aiguardent i alcohols. També va ser el fundador de la Unió de Licoristes de Catalunya i president de la Federació Espanyola de Licors. A banda d’aquesta faceta empresarial, el cinema li interessava vivament i va endinsar-s’hi de forma amateur. L’estreta relació que tenia amb la secció de fotografia del Centre Excursionista de Catalunya va ajudar-lo a aprofundir-hi. Paral·lelament, el seu sogre, l’empresari Eveli Martí Butsems, un enamorat de Roses, el mar –dissenyava les seves pròpies barques– i la seva gent, el va apropar a aquesta part de la costa catalana. «L’avi tenia molts amics a la confraria i els contractava per sortir a pescar amb ells», comenta el net qui preserva moltes fotografies de l’avi conversant amb pescadors al moll. De fet, al documental, Eveli Martí, responsable de la construcció de les quatre columnes originals de Puig i Cadafalch l’any 1919, i la seva filla, una altra entusiasta del mar, també hi apareixen.

Testimoni únic

Rosas y el mar, que Antich Farrè va rodar en castellà «per poder-lo presentar als concursos» i festivals de l’època, va néixer amb la idea de «fer un reportatge no tant de Roses com de la gent de Roses». Tot i que el documental dedica els primers minuts a introduir una mica la història del poble, aquest és un treball viscut que copsa el dia a dia dels pescadors rosincs i la seva manera de fer. A més, sense ser-ne conscient, Antich Farrè va tenir la visió d’enregistrar-lo just quan tot era a punt de canviar a Roses amb el boom del turisme, els canvis d’hàbits i la construcció. «És un moment clau», certifica Josep Maria Barris, arxiver de Roses, institució que preserva, juntament amb el Museu de la Pesca de Palamós, una de les dues còpies d’aquest documental que va fer digitalitzar en suport DVD, en el seu moment, la família. Roses i el mar sorprèn a l’espectador, sobretot en mostrar una vista insòlita de la badia de Roses, pràcticament nua de cases fins a arribar al poble i els Aiguamolls de l’Empordà totalment verges. A més, Antich Farrè va testimoniar, possiblement per primer cop, molts oficis que actualment només són un mer record. «El meu pare va rodar com treien les cordes, com tenyien les xarxes, com els pescadors sortien a pescar a la nit amb les llums i tiraven el tresmall».

Rosas y el mar va ser projectat en diferents festivals i va guanyar algun premi. També es té constància, tal com assegura l’arxiver Josep Maria Barris, que va ser projectat durant la festa major de Roses de l’any 1962. Durant la pandèmia, el net del realitzador, amb el suport de la resta de germans, van decidir fer donació de les dues còpies que tenien del film. «Vam pensar que seria millor que en pogués disposar més gent que no nosaltres, que fos disponible», reconeix Anton Antich Martí. Així va ser que es va tramitar la donació. «Tant al museu com a l’arxiu, els seus responsables van quedar meravellats, era un regal que no s’esperaven», afirma satisfet.

Patrimoni oblidat i en perill

Després de la projecció del documental, que té una durada de disset minuts, aquest dimarts a Ca l’Anita de Roses, s’ha previst un col·loqui entre el tècnic del Museu de la Pesca de Palamós, Alfons Garrido; l’arxiver municipal de Roses, Josep Maria Barris, i Anton Antich Martí. La xerrada vol servir per posar en evidència «que encara hi ha molt patrimoni en mans particulars, oblidat, sense que ningú en sigui conscient, i en perill», com argumenta Barris.

Rosas y el mar no va ser l’únic documental que va rodar Antich amb la seva la càmera analògica de 16 mm. Un dels que més satisfaccions li va donar va ser ¡Aquí bomberos...! que li va fer mereixedor, a ell i a l’amic Jesús Angulo Bielsa, també cineasta amateur i soci de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, del premi Ciutat de Barcelona 1961. Aquest treball evocava «la història i la formació del cos de bombers de Barcelona, l’únic cos de bombers oficials que aleshores existia a tot Catalunya», confirma el fill qui assegura que, amb aquell film, d’una hora i quinze minuts de durada, «l’Ajuntament de Barcelona es va adonar que disposava d’un cos de bombers més important del que es pensava i van invertir en ell». De fet, va ser tal la repercussió que a Antich Farrè i Angulo els van fer bombers honorífics.

En la pel·lícula, que no va ser explotada comercialment i que es va projectar per primer cop a la caserna Central el gener del 1962, arrenca la nit de Sant Joan amb una alarma rebuda al parc de bombers i es veu la sortida dels vehicles i quan aquests s’allunyen en la nit. Continua amb unes pinzellades de la història dels Bombers de Barcelona; la instrucció i formació d’una nova promoció de bombers, i les proves que han de superar i diverses activitats dels bombers. Finalitza amb diverses intervencions en incendis o salvaments, i escenes submarines de les pràctiques dels submarinistes a la Costa Brava.