Chanel ha presentat el seu nou single TOKE, que formarà part del seu primer àlbum d'estudi, el llançament del qual està previst per al 2023, ha informat Sony Music aquest dimarts en un comunicat.

El videoclip estarà disponible a totes les plataformes a partir del 26 d'octubre, però ja es pot veure en exclusiva i durant 24 hores a la web de RTVE.es.

La cançó ha estat seleccionada per Ràdio Televisió Española i per la Real Federació Espanyola de Futbol per representar la selecció espanyola masculina en el camí cap al pròxim campionat mundial de futbol.