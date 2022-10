El festival Figueres es MOU ha participat en el primer cicle Anem al carrer impulsat per l’Associació Plataforma d’Arts de Carrer per oferir espectacles de carrer per a l’alumnat de tot Catalunya. El festival de dansa figuerenc ha programat la peça Cossoc, de Magí Serra & Anamaria Klajnšček, que s’ha representat a la plaça Josep Pla de Figueres.

Dos-cents seixanta alumnes de les escoles Josep Pallach i Parc de les Aigües i dels instituts Ramon Muntaner i Alexandre Deulofeu han presenciat aquesta peça que ja va fer residència artística al festival en la seva edició del 2020. En finalitzar l’espectacle, els ballarins i l’alumnat han participat en un debat per parlar de dansa i analitzar la peça programada. Cossoc és un duet de dansa per carrer, una coreografia hipnòtica plena d’imatges suggerents del que poden fer dos cossos en constant equilibri. Un moviment de recerca sobre la complexitat i la simplicitat d’una relació. La peça porta al públic per un camí de calma i escolta. Potser la peça no és res més que la recerca d’un lloc on trobar-se amb tranquil·litat. L’Associació Plataforma d’Arts de Carrer presenta la primera edició d’Anem al carrer, un circuit d’espectacles d’arts de carrer per ser gaudits per l’alumnat d’escoles i instituts de Catalunya. Aquesta programació té lloc a tot el territori durant el calendari lectiu d’escoles i instituts, d’octubre a novembre. Els esdeveniments de l’Associació que formen part d’aquesta primera edició són: FestiCAM, Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta; Festival Internacional de Teatre i Animació Al Carrer Viladecans; Figueres es MOU, festival de Dansa i Moviment; Fira de Circ Al Carrer de La Bisbal de l'Empordà; Fira de Titelles de Lleida; FiraTàrrega; Passatge Insòlit; Sismògraf, i Circ a la plaça d’Olot.