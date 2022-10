Mariona Masferrer manté un vincle molt íntim amb l’Escala. No és només el poble on va néixer el seu pare i que ell estimava amb devoció, sinó també el paisatge que a ella mateixa l’ha acompanyat sempre, el lloc on ha viscut durant uns anys i on retorna reiteradament, ara de forma literària amb la novel·la Sal i gavians.

Sota aquest vent del nord, a la platja de les Barques, es van instal·lar, de forma furtiva, els immigrants del Rosselló, protagonistes de Sal i gavians.

Sí. De fet, m’he basat molt en coses que m’explicava el meu pare. Ell era molt antic, va néixer l’any 1906, i va viure una època en què, fins i tot, va veure les primeres excavacions a les ruïnes d’Empúries. Ell deia que passejava amb el seu pare i el seu germà recollint pedres i ceràmica que guardava en una capsa. Durant la guerra li van robar els mobles i li van buidar la casa, però el que més greu li sabia era aquella capsa.

Era conscient del valor, també l’emocional, que contenien.

Sí, i tant. Ho valorava molt. La il·lusió de quan van iniciar les excavacions, que va ser una cosa extraordinària, i el projecte per sedimentar les dunes que havien cobert tota la ciutat.

El pare és qui encapçala l’apartat d’agraïments.

Perquè crec que li dec molta informació, però també perquè ho explicava amb molta passió, consciència i entusiasme. Era un bon narrador i, quan parlava, la gent l’escoltava. Tot i això, malgrat que no posava en dubte aquell poble pròsper que ell explicava, als anys 50 i 60 era tan pobre que semblava mentida. I quan la Lurdes Boix, a qui li estic molt agraïda, va començar a organitzar la Festa de la Sal, era com si em passessin una pel·lícula del que jo ja havia sentit explicar.

Això explica perquè els personatges que vostè ha construït són gent modesta i tangible.

És clar, perquè estan molt inspirats en persones de veritat.

Què la motivà a escriure aquest viatge pel passat de l’Escala?

Perquè sempre pensava que era un poble diferent dels altres. Crida molt l’atenció l’església, que és immensa, totalment desproporcionada amb el que era la població. I més, en els anys que jo era joveneta, quan hi havia molta precarietat. I com és que van fer un poble encarat a tramuntana i arran de mar. Cap ho està, només si és un port i aquest està fortificat i molt ben custodiat. Les poblacions, normalment, estaven a l’interior i arran de mar només una platja amb quatre barraques de pescadors perquè era molt perillós. Hi havia pirates.

Bé, és aquí on s’instal·len al segle XVII aquests pescadors que venen fugint de terres franceses.

Sí, sí, i que anaven a vendre’s el peix de contraban a França, fins que ja van estar assentats aquí i ja no els va caldre perquè impulsaren la indústria de la salaó. Ells es van instal·lar per tota la costa, però a l’Escala en foren molts més, perquè era terra de ningú o almenys aquesta és la meva tesi. Aquí ho tenien més fàcil. Sobretot amb la idea que aquell que ve de fora és un indesitjable i, a la platja, com eren ells sols, ningú els feia fora.

Ocupaven les barraques.

Segurament ja els devien fer pagar a mesura que s’anaven constituint com a població.

Arriba el moment que prenen consciència que han de progressar, que la pesca dona bons fruits. Parla que prenen decisions en assemblea. És cert?

Això m’ho he inventat, però m’he basat molt en la documentació. No en tinc cap que digui que es reunien en assemblea, però com no hi havia alcalde ni res, com ho feien? M’he basat molt en el tarannà de la gent del poble, que ho són així i encara els dura, de fer-ho tot entre tots i tiren endavant.

Com la construcció de l’església que la porta a parlar d’Empúries.

És clar, perquè la ciutat emergia i apareixien coses. El pare deia que hi havia un ofici, el de poer, que eren individus que es dedicaven a fer pous, gratant a la sorra, per buscar objectes que després es venien, com monedes. També penso que tots aquells edificis, temples, estan repartits per tot l’Alt Empordà.

A l’hora de narrar la història ha utilitzat un llenguatge que ajuda a viatjar en el temps i que beu de l’oralitat.

Sí, perquè m’encanta el llenguatge, escoltar les diferents maneres de parlar, els accents. I una característica d’aquell poble és que parlaven diferent dels altres. Jo encara he conegut alguns vells que salaven, com a Cadaqués i Begur, i, sobretot, parlaven amb la e, deien l’Escale, no ho feien a cap altre poble. Maria Aurèlia Capmany deia que potser era per aquesta remesa de gent de Tortosa i l’Ebre que van venir al segle XIX pel cultiu de l’arròs.

Immigrants, un tema que ha tractat sovint en els seus llibres.

És clar, perquè la humanitat està feta de migracions i l’evolució, en positiu, també està feta sobre elles. Hi ha contacte, comunicació i aportació. I l’Escala està feta de remeses d’immigrants, una amalgama que els dona un altre tarannà, diferent.

Quelcom que cal no oblidar.

A vegades les migracions han estat dolentes, perquè han anat a conquerir i eliminar als pobladors originaris, i altres no. Normalment, la gent que emigra se’n va per pura necessitat i ganes de prosperar. Són gent que treballen més que ningú, se’n van per millorar i ajudar la família.

El seu relat també exhibeix una ironia fina.

Els escalencs són una gent que tenen una sornegueria, que entenen aquest sentit de l’humor, una mica per sota el nas, que es riuen d’ells mateixos i de tot. I trobo genial aquesta capacitat de riure’s d’un mateix.

El llibre inclou una sèrie d’imatges antigues que, per si mateixes, expliquen tot d’històries.

L’arxiu municipal de l’Escala té un fons fotogràfic molt interessant. El més antic, en Josep Esquirol, té moltes escenes costumistes, uns caps d’estudi de pescadors preciosos. Hi ha fotografies molt maques, també de fotògrafs posteriors. Són imatges que jo tinc molt gravades i que he vist sovint. És una visió de l’Escala que no he viscut, però que tinc molt present. L’Ajuntament en va cedir unes quantes i l’editor ha tingut molt bon gust en triar-les. El llibre és realment molt bonic.