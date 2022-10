Les inquietuds del músic i compositor de Vilafant Joel Riu el van dur, ja fa un temps, a col·laborar estretament amb la companyia Epidèmia Teatre. Fruit d’això van néixer dos musicals de petit format –Bed&Breakfast i 9to5– que van tenir molt bona acollida. L’any passat van tirar endavant una nova proposta, la sarsuela de tall modern Mistela Candela Sarsuela estrenada al Teatre Maldà. Ara, aquest diumenge, a les 7 de la tarda, la proposta, fresca i divertida, amb música en directe, es pot viure a la Sala La Cate de Figueres.

En aquesta ocasió, Joel Riu va tenir el repte de transformar tres sarsueles de tall clàssic –El punt de les dones (1864) i Si us plau per força (1866) de Serafí Pitarra, i La sastressa de Midalvent (1879), d’Eduard Vidal i Valenciano, una paròdia de La gran duquesa de Gerolstein d’Offenbach– per donar-los un aire totalment contemporani. Ho va aconseguir incloent-hi diferents estils. Tota l’acció d’aquesta sarsuela d’embolics se succeeix entre les parets d’una sastreria on es troben Corina esperant el seu príncep blau; la seva mare que espera que la nena es casi amb don Mateu. L’obra confronta l’espectador amb diferents temàtiques que, malgrat ser plantejades a mitjan segle XIX, ressonen amb gran actualitat.