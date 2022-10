Carla Simón ha presentat aquest dissabte a Lleida el llibre de la pel·lícula 'Alcarràs'. Ho ha fet al Cafè del Teatre de Lleida acompanyada del coautor del guió, el bellvisenc Arnau Vilaró, amb qui ha repassat com es va gestar l'exitosa pel·lícula i compartit algunes anècdotes del procés creatiu i del rodatge. El llibre 'Alcarràs. Una història sobre la terra, la pagesia i la família' (La Magrana) es va publicar el 17 de juny i inclou el guió original del film, en què apareixen escenes inèdites que van quedar fora del muntatge final, i narra com es va concebre la pel·lícula, des de com es va pensar fins al rodatge a través de les explicacions de la seva creadora Carla Simón.

Una de les curiositats del guió és que conté escenes que van quedar fora del muntatge final i que ara el lector pot descobrir a través d'aquest llibre. A la presentació els autors han posat l'exemple d'una escena en què la família protagonista busca una vaca, la vaca Margarida, i que van decidir treure del muntatge final perquè tot i que "al guió funcionava", van considerar que a la pantalla "no s'entenia". L'escena es va descartar tot i que un dels plans és el que es va utilitzar per al pòster de la pel·lícula.

"Si has vist la pel·lícula i després llegeixes el guió pots comparar i veure escenes que al final no han quedat a la pel·lícula, i si no has vist la pel·lícula t'ho pots llegir com una història", ha explicat Carla Simón, que ha afegit que el llibre pot cridar l'atenció d'aquella gent interessada en saber com s'escriuen els guions cinematogràfics. Per la seva banda, Arnau Vilaró ha explicat que el llibre mostra, a partir d''Alcarràs', com es construeix una història.

A la presentació també hi han participat quatre dels actors que apareixen a la pel·lícula: Anna Otin, Josep Abad, Ainet Jounou, i Carlos Cabos, que a la pantalla donen vida als personatges de la Dolors, el Rogelio, l'Iris i el Cisco. Davant dels assistents han recordat algunes anècdotes del rodatge i quines van ser les escenes que consideren que van ser més difícils de rodar.