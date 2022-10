Cada nova creació de Sol Picó és diferent de l'anterior. Aquest és el repte, aquesta és l'emoció. Una de les darreres, Malditas plumas, es representa aquest dissabte, a les 8 del vespre, a l'escenari del Teatre El Jardí de Figueres. Es tracta d'un viatge que transita entre la tendresa i la decadència amb una vedet en el centre

Parlem amb Sol Picó a punt d’enfilar els darrers assajos de Titanas, espectacle que estrena al Temporada Alta, a Girona, amb Charlotta Öfverholm i Natsuki.

Titanas no té massa a veure amb Malditas plumas.

És totalment diferent, aquesta era la idea. Titanas és una peça de tres dones, ballarines i coreògrafes, ja amb una edat, que s’han trobat en un mateix moment artístic i vital, i la idea és reivindicar que continuem ballant i de per què no poder tenir un espai de llibertat ja i fer el què ens doni la gana. La il·luminació tampoc és convencional, només feta per projeccions, visualment és un altre món.

A Figueres, però, ve a representar Malditas plumas, un muntatge molt íntim i molt personal.

Va néixer com un espectacle de transició, en el sentit que ja et vas fent gran i tens ganes d’investigar en altres terrenys, com és el camp del text, per exemple, de la paraula. Llavors, és un espectacle que incorpora força paraula, un textos fets per Cristina Morales, premi Nacional (de Narrativa 2019). Els vam desenvolupar les dues, però el fet de poder parlar, buscar des d’on parlar: des de les sabatilles de puntes, des del terra, des de llocs on habitualment no es parla, com buscar i investigar de quina manera apropar la paraula des del moviment.

A Malditas plumas encarna una vedet del Paral·lel. Què vol explicar, què li succeeix?

La història viatja entre la ficció i la realitat. És com el somni d’una nena que vol ser vedet, que vol arribar al cim, que té un somni, però que en un moment de la seva vida s’adona que, potser, aquest somni ja no s’acomplirà, que ja és una mica tard. Cristina Morales va recollir part de la meva vida, de la meva infància, de com jo estudiava i repetia, i després recull moments compartits de somnis que no s’han complert i com t’adaptes i com ho encaixes. L’excusa ha estat agafar aquest món de lluentons i de brillo, una cosa tant poderosa i amb tan de glamur per parlar d’una condició humana bastant universal: adaptar-te a la vida tal com va passant.

El títol ja és ambivalent per sí mateix, no només ens parla d’aquest món glamurós, que rere les seves llums hi ha alguna altra cosa.

És cert, aquest Malditos ens diu que hi ha alguna cosa més: molta frustració i la por a la decadència, a la mort, al desaparèixer.

És la primera vegada que s’endinsa en el món de la revista?

No, quan tenia vint anys, tornant de París, amb un grup d’amigues i amb el Víctor Guerrero, un transformistes meravellós, en els xiringuitos de la Barceloneta, que ja no existeixen, al restaurant L’Aurora, jo em posava la motxilla de plomes per guanyar diners i érem el grupet de ballarines, totes de dansa contemporània. Vaig estar poc temps, però va ser una època curiosa i bonica. Mai no havia tornat a les plomes fins ara.

També manté la interacció amb el públic, herència del cabaret.

Sí, parlo amb el públic, els insulto amb carinyo i em fico amb ells, hi jugo, agafo uns extres. Hi ha tot un treball d’intentar traspassar la quarta paret, comunicar-te i compartir amb ells.

Així no només ha introduït text sinó que ha anat més enllà.

Sí, sí (riu), aquí baixo a platea directament i es produeix una altra cosa.

També hi ha humor, element que l’acompanya sempre.

Molts cops, si fas les coses intencionadament no funcionen. Penso que allò interessant, sense adonar-te’n, és que no hi hagut la intenció de fer riure sinó que ho tinc jo a la meva personalitat, i aquest humor s’ha transformat en ironia, de riure’t de tu mateix, perquè sinó la dansa té aquesta sensació de transcendentalitat que jo no comparteixo.

La companyia Sol Picó va néixer l’any 1994 dedicada a la dansa contemporània. Quin és el secret per haver-se mantingut?

No hi ha més secret que treballar, treballar i no esfondrar-te. Perquè les possibilitats hi són dia sí, dia no. Tots sabem que és una feina complexa, que en aquest país portar una companyia de dansa és difícil i començar és interessant, perquè tens molta il·lusió, però mantenir-te en el temps és el gran tema. Tinc la sort de tenir un gran equip, amb el que treballo fa molts anys, i que els espectacles han anat funcionant. I mentre la roda vagi girant i el públic vingui i els hi agradi el nostre espectacle... Sobretot també, a part d’això, jo encara mantinc la il·lusió, quasi, com el primer dia.