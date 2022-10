El matemàtic, físic i artista Pep Vidal (Barcelona, 1980) ha estat convidat a desplegar la seva mirada sobre el vent, aquest element tan present en la vida a la comarca, en una exposició al Museu de l’Empordà de Figueres que s’inaugura aquest divendres a les 7 de la tarda i que es podrà veure fins al 13 de novembre. La proposta forma part de la tercera edició de Nova creació artística contemporània. 10 artistes. 10 ciutats convocat per Transversal Xarxa d’Activitats Culturals. Enguany es desplega el projecte Natura viva: musa i mimesi comissariat per Carolina Grau, guanyadora del concurs de comissariat artístic, que busca explorar el territori i reivindicar-ne el valor de la natura com a font d’inspiració i espai de diàleg.

Pep Vidal parteix de l’observació d’alguns fenòmens que succeeixen a l’atmosfera terrestre, i ens mostra els canvis realment minúsculs d’aquesta capa de gas que és sempre a tot arreu i que no valorem fins que hi ha un canvi més gran. L’artista ens ofereix l’oportunitat d’observar diferents elements que el formen des d’un àmbit general que passa en l’àmbit planetari fins al més local, a Figueres. L’obra principal és una instal·lació de vídeo, És fàcil passar la frontera (si ets un núvol) (2022), on veiem com un mateix núvol és filmat des de dos punts geogràfics, està regit per les mateixes lleis termodinàmiques i es va transformant al seu pas. L’obra Rosa dels vents (2022) és una instal·lació d’aires confinats en diversos punts del planeta. Totes dues obres qüestionen la implicació de limitació geogràfica de l’aire, una massa de gasos en moviment constant que no pertany a ningú però que pertany a tots. A banda de Vidal, també participen del projecte els artistes Anna Malagrida, Eulàlia Rovira, Miranda Pastor, Àngels Ribé, Julia Mariscal, la cadaquesenca Rosa Tharrats, Toni Crabb, Martin Llavaneras i Noela Covelo Velasco. Tots inauguren a deu ciutats catalanes propostes artístiques que inclouen accions performatives, dibuix, obra sonora, vídeo, instal·lació, escultura tèxtil, brodat i conferència de pràctica artística.