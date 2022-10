Els veïns de Siurana d’Empordà ja es preparen per viure un cap de setmana especial. Des de divendres i fins diumenge se celebra al poble tant la festa major com la Fira de la Magrana, dues cites que inclouen activitats variades i pensades per a tots els públics i que donen protagonisme al producte local, la magrana.

Les propostes s’obren just divendres a les 8 del vespre amb una nova presentació del llibre de relats Bocins de pell d’Isabel Guzmán. Pel dissabte s’ha previst, a les 4 de la tarda, una passejada en tractor amb sortida des de la plaça de l’Església i que durà els participants a recórrer els voltants del poble. A més, la ruta inclourà una sorpresa per als participants més menuts. La passejada alternativa es clourà a la plaça de l’Ajuntament amb una bona xocolatada amb melindros que podrà gaudir tothom. El dissabte es clourà a les 7 de la tarda amb l’actuació del mag Fèlix Brunet, al centre cívic. Aquest showman destaca per la seva manera d’actuar i relacionar-se amb el públic sempre de manera dinàmica i amb molt d’humor, fan que tots gaudeixin i participin amb el seu espectacle.

La Fira de la Magrana es concentra, però, en diumenge i engega motors de bon matí, a dos quarts de deu del matí, amb la segona edició de la cursa d’orientació de la magrana totalment gratuïta i impulsada pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà. Cal inscriure’s a cealtemporda.cat. A banda de les parades al costat del camp de futbol, on no hi faltarà la venda de magranes i altres productes artesans, la fira inclourà altres propostes lúdiques: l’ofici amb acompanyament de la coral Estem D’Acords amb un vermut a la sortida, una audició de sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera a les 5 de la tarda i un concert de fi de festa amb el grup Millenium. També es preveu que a la zona de la fira hi hagi jocs infantils i juvenils i un servei de food trucks.