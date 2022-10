Inauguren un mural a la Vajol per la Fira del Bolet i la Castanya

Després de dos anys d’inactivitat a causa de la pandèmia, la Fira del Bolet i la Castanya de La Vajol torna aquest diumenge per exalçar les bonances d’aquests dos productes locals. Un dels actes estrella és la presentació d’un mural de la il·lustradora figuerenca Wäwä que evoca elements i productes singulars del poble: el bolet i la castanya, un senglar i l’església. Aquesta creació, que llueix a la façana de l’Ajuntament, forma part d’un conjunt de murals, també signats per la Wäwä, que s’han fet pels diferents pobles que integren el Consorci Salines Bassegoda dins una campanya de promoció econòmica a partir d’unes subvencions de la Diputació.

Aquest mural, que inaugurarà a les 5 de la tarda, es complementa amb un tòtem a l’entrada del poble, com succeeix també als altres municipis del Consorci. «Es tracta de posar en valor el territori i els petits productors que hi ha», explica Noemí Morales, des de l’organització de la Fira, promoguda per l’Ajuntament. De fet, una tretzena de productors exhibiran, i posaran a la venda, els seus articles al cor del poble: castanyes i bolets, que es podran degustar in situ; cervesa artesana de l’Albera; formatges; olis essencials; bijuteria i, fins i tot, roba.

Visita guiada

Una hora abans de l’obertura de la fira, que es fa a les 10, Eixorí Natura de Maçanet de Cabrenys proposa una matinal per descobrir, de forma guiada i amb taxis de muntanya, les tres rutes de l’exili menys conegudes. Segons explica Morales la proposta, que costa 45 euros, ha generat interès i ja hi ha públic inscrit. Durant la jornada també s’han previst altres activitats lúdiques com un concert de la cantant rosinca Madamme Mustash, a les 12 del migdia a la plaça de l’Església, i la presentació a l’escola del llibre d’Isabel Guzmán, Bocins de pell, a les 6 de la tarda. A més, s’ha convidat als Girona Urban Sketchers, un col·lectiu d’artistes que dibuixen al natural, per fer a la Vajol una de les seves trobades. Les seves creacions, posteriorment, es podran admirar. D’altra banda, per promoure el producte i donar impuls als comerços locals, els tres restaurants del poble -Ca la Conxita, Manrella i Casa Comaulis- oferiran uns menús al preu de 25 euros. «Són menús fets especialment per aquest dia», remarca Morales.

Diumenge, a banda de la Fira, aquest dia també serà singular, ja que coincideix amb la trobada al Coll de la Manrella que es fa en memòria al president Lluís Companys.

