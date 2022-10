El Festival d’arts escèniques de Vilafant, Festivaldòria, va néixer l’any passat, empès per Èric Jiménez i Moisés Codines, integrants de la companyia Solucions Escèniques, amb la voluntat íntima de crear «un recorregut teatral pel riu Manol». La idea va ser tan ben rebuda pel públic, que aquest diumenge, a partir de les 4 de la tarda, se’n fa la segona edició centrant-se en la descoberta del mas de Palol i portant a escena La llegenda de Baldoinia de Mireia Costa, guanyadora del concurs organitzat el primer any, i estrenant un recorregut nou amb un únic passi on el públic compartirà algunes escenes –la inicial i la final– mentre que la resta, que no tindran un ordre concret, les podrà degustar lliurement.

Tretze són els actors que han volgut donar vida a aquesta història llegendària de nova creació que recrea la festa d’inauguració del mas, ambientada al segle XVI, on famílies que van viure al poble en aquell temps estaran convidades. Perquè el públic senti que forma part de la història, quan s’inscriguin se’ls atribuirà dins d’una d’aquestes famílies, cosa que, diu Jiménez, jugarà un paper dins la trama. Per preparar la peça s’han dut a terme uns tallers, aquest juliol i agost, i, com remarca Jiménez, un dels valors és «que no només inclouen joves, sinó que són intergeneracionals». En aquest treball, han rebut la col·laboració d’altres companyies teatrals com voluntaris de la Cort Comtal de Castelló d’Empúries «que ens han ajudat a crear personatges guies». Durant la presentació oficial del festival, duta a terme la setmana passada a Palol, el regidor de Joventut de l’Ajuntament de Vilafant, César González, va destacar com aquesta «és una activitat molt atractiva que atorga als joves l’oportunitat de crear i també d’omplir espais com el de Palol Sabaldòria amb les seves propostes». Acrobàcies i música A banda de la proposta teatral, Festivaldòria inclou altra oferta artística, com l’actuació dels grallers de la colla Rajolers de Vilafant, la de les acròbates locals Silver&Gold i un concert en directe de la cantautora rosinca Madamme Mustash. El festival, que també compta amb el suport dels Amics del Manol i Palol Sabaldòria dins el vessant més logístic, es clourà amb l’entrega de premis del concurs literari i un Micro Obert, és a dir, la possibilitat que tothom qui vulgui pugui sortir a l’escenari a fer les seves aportacions. D’altra banda, enguany s’estrena un servei de bar i entrepans durant tot el festival. Festivaldòria, que és d’accés gratuït, compta amb la col·laboració i el patrocini de Can Tubau, El Graner, Arrels, Inquiets, Mascotes a punt i Limbik.