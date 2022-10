El Festival Som Cultura, impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, ja té a punt el programa d’activitats per a aquesta edició entre les quals destaca unes lectures literàries amb perspectiva de gènere als diferents museus de Figueres. L’activitat, també accessible per a persones sordes que es farà els dies 12 i 26 de novembre, anirà a càrrec de l’actor Martí Peraferrer amb acompanyament musical de Glòria Vila.

Figueres no és l’únic municipi que se suma al Som Cultura. Al Port de la Selva s’ha previst el 6 de novembre una excursió des de Sant Pere de Rodes fins al castell de Verdera i un tast de sucs de poma de proximitat per conèixer diferents varietats i diversitat de gustos. A la Jonquera, el Museu de l’Exili promou una visita a l’exposició permanent i a dos búnquers propers construïts per l’exèrcit espanyol el 1943, el 12 de novembre.

D’altra banda, a Peralada es proposa una visita guiada el 13 de novembre per diferents espais vinculats al seu passat medieval; a Roses, unes visites teatralitzades a la zona megalítica en llengua primitiva, el 5 de novembre, mentre que el mateix dia, a Castelló d’Empúries, davant l’Ecomuseu-Farinera, es reprèn la mostra d’una vintena de tallers dels museus de les comarques gironines. Els tallers s’aniran relacionant amb els objectes museístics. Les inscripcions es fan a somcultura.costabrava.org .