La Catalunya multicultural d’avui dia poc a poc va tenint més presència a la televisió pública. Els dos últims exemples els hem tingut fa tan sols uns dies, amb el debut de la periodista Beatrice Duodu com la primera presentadora negra dels informatius del canal de notícies 3/24 i amb Maria Bouabdellah, catalana de pares marroquins, al capdavant d’un dels programes troncals del SX3, el nou Super 3.

«Al final som una tele pública i hem de representar el conjunt de la societat», reivindica Bouabdellah, de 20 anys. Nascuda a Vic, però criada a Banyoles, la jove es va donar a conèixer com a youtuber. D’allà va passar a formar part del Canal Malaia, la plataforma digital de continguts en català a internet, i va exercir com a col·laboradora en els debats d’‘Adolescents iCat’ i el programa de TV3.cat ‘Mood Z’. Aquest mateix dilluns s’ha estrenat, junt amb David Its Me, com a presentadora de ‘Ràndom’, el nou xou per a les tardes del canal juvenil, que vol atrapar l’audiència adolescent amb un ritme frenètic que s’assembla més a un directe de Twitch que a un programa de televisió.

Gràcies, estimat! Aquesta és una victòria col·lectiva, soc aquí gràcies a la feina de totes les que lluiteu per reclamar el nostre lloc a la societat catalana. Això només és l'inici, les filles de les migrants seguirem treballant per ocupar tots els espais! 💪🏾 https://t.co/clEYl9Uf3x — Bea Duodu Owusu (@BeatriceDuodu) 4 de octubre de 2022

Estudiant de tercer de Periodisme a la UAB, Bouabdellah no és la primera afrodescendent amb presència al Super 3, on l’actriu Neus Ballbé va interpretar durant més d’una dècada el personatge de Pati Pla. Però és una petita mostra que la tele catalana vol apostar per la diversitat. «Als nens i nenes racialitzats sovint els falten referents i, sobretot, referents positius, que parlin de diferents temes amb naturalitat», afirma la jove presentadora, que destaca que aquesta carència no només es produeix a la tele ni davant d’una càmera.

La importància dels referents

«En general, en la societat, falten persones racialitzades en llocs més qualificats. Crec que és una cosa que passarà amb el temps, a mesura que els fills i filles d’immigrants vagin creixent, estudiant i ocupant espais en què no érem presents», reflexiona. I insisteix a no posar només el focus a la petita pantalla: «Estic parlant des del professorat al personal sanitari, que són els referents importants que tenim a prop, i no tant els que surten a la tele, que també...».

Ho diu una noia que s’ha criat en català en el seu dia a dia (tot i que amb la seva família marroquina acostumi a parlar en darija), però a qui solen adreçar-se en castellà quan surt de Banyoles. «Allà, més o menys, ens coneixem tots i no em sol passar tant», justifica. «Hi ha gent que, amb molt bona fe, et diu: ¡Que bé parles català! I jo els contesto: «¡Tu també el parles molt bé!». Al final, sembla una cosa anecdòtica, però és simptomàtic dels canvis que es donaran en la nostra societat», explica la jove presentadora, que avança que tant a ‘Ràndom’ com en altres espais del nou SX3 hi haurà més referents per als nens i joves «no afrodescendents, però sí d’altres orígens, cosa que és molt positiu».

Per la Maria, qui ha sigut precisament un gran referent és Beatrice Duodu, la periodista que fa una setmana es va convertir en la primera presentadora negra d’un noticiari de Televisió de Catalunya, concretament al canal 3/24. Nascuda a Ghana el 1996, es va criar a Vic i va estudiar Periodisme a la UAB.

Ha treballat en mitjans com la revista del Col·legi Oficial de Periodistes, ‘Capçalera’, al diari ‘El 9 Nou’, a RAC1 i a RTVE. A TV-3, havia exercit com a col·laboradora del ‘Planta baixa’ de Ricard Ustrell. «Aquesta és una victòria col·lectiva, soc aquí gràcies a la feina de totes les que lluiteu per reclamar el nostre lloc en la societat catalana. Això només és l’inici, les filles de les migrants continuarem treballant per ocupar tots els espais», va escriure a les seves xarxes. De moment, tant ella com Maria Bouabdellah ja han posat el seu gra de sorra, com va fer abans, per exemple, Yolanda Sey al programa sobre llengua catalana ‘El llenguado’.