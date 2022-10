L'escriptor Martí Gironell viu immers en la voràgine de promoció del seu darrer llibre, El fabricant de records (Columna), premi Prudenci Bertrana. Divendres passat va ser a Figueres per desgranar, amb Rosa M. Moret, detalls de l'aventura vital de Valentí Fargnoli, protagonista del llibre i el millor notari gràfic de la història de les comarques gironines de la primera meitat del segle XX.

La presentació, duta a terme al Cercle Sport Figuerenc, va ser un compendi de complicitats. Durant una hora, Gironell va respondre a les preguntes de Moret i va saber transmetre el poder d’atracció que li ha generat la vida de Fargnoli, ara immortalitzada en les pàgines del seu llibre.

Crec que feia dos anys i mig que treballava en aquesta història.

Jo la vaig començar a veure fa molts anys, just quan vaig començar a conèixer fotos d’en Fargnoli. Però quan et dius aquí hi ha una història i jo la vull explicar, comences a posar-te en contacte amb gent, entrevistes a un o un altre, aquest et dona una referència d’un llibre que et porta a un altre i així vas engruixint tota la documentació que necessites per muntar qualsevol novel·la històrica. Aquesta no és una excepció. A la que et poses a escriure, potser sí que són dos anys i mig, però en fa molt més que hi barrines i li vas donant voltes. No m’atreviria a dir quants anys, però fa molt que van entrar a la meva vida les vides d’en Fargnoli.

Perquè les seves fotografies evoquen això, moltes vides.

És el que t’imagines, si més no. Després quan et documentes sobre l’època, el que feia, el que recorria, cap on anava i amb qui es trobava, te les tornes a mirar i ho fas amb altres ulls, uns ulls que ja han estudiat aquell entorn i aquella gent. Per tant, ja et veus més en cor de bastir una història i fer parlar aquella gent que hi apareix, que no diria que fossin anònims, perquè ningú ho és, però que són desconeguts i que no tenen cap història que hagi quedat reflectida enlloc. Tu, doncs, et veus en cor d’imaginar-te-la o inventar-te-la a partir del que veus, del que ell retrata i del que tu t’has pogut documentar. Deixar volar la imaginació.

A la faixa descriu la vida de Fargnoli com èpica, heroica, delicada i poètica. Realment ho va ser?

Per mi sí, encara que semblin adjectius contradictoris. Té molt mèrit quan veus les condicions com treballava aquest home, a cavall de la bicicleta amb la càmera a l’espatlla, cap aquí, cap allà, sobretot anant a la zona on bufava molt la tramuntana, com Montgrí, Torroella o l’Estartit; com havia d’entrar als llocs; com havia de revelar, perquè era un procés molt llarg i feixuc, que ho feia quan arribava a les nits a casa seva i podia estar-hi tres o quatre hores, amb el neguit aquell de si hauria sortit bé o no. Dic que és delicada i poètica perquè, al capdavall, les instantànies que va fer, amb les que capturava aquesta ànima i tenia aquesta perspectiva i aquesta llum, gairebé són com quadres i desprenen un lirisme i una poesia, darrere amaguen aquests records i secrets que ho fa tot molt delicat, emotiu i sensorial. Quan agafes una fotografia seva, aquesta evoca tota una època i una manera de fer i de ser que s’ha anat perdent, però que ell la va capturar i fixar en el temps.

Es coneix prou bé la vida privada de Fargnoli?

Aquesta és una de les grans sorts i, a la vegada, inconvenients perquè quan et trobes en la seva biografia forats els pots omplir amb imaginació, sempre documentada perquè sigui versemblant per al lector. Alhora t’agradaria tenir més detalls d’ell i de la seva vida que poguessin ser més realistes. Tot i que déu-n’hi-do el que he aconseguit parlant amb les persones que més han estudiat, tant la seva obra com ell, com l’arxiver de Girona, Joan Boadas, que ara va rebre el «Nobel d’arxivística». Recordo haver entrat al seu despatx amb un llibre de Fargnoli i en vaig sortir amb nou. En sap molt i ell et beneeix el plantejament que tu tens de la història.

I quin va ser?

Diuen que el rei Alfons XIII li va fer un permís especial perquè pogués anar al seu casament per fer fotos, un dels molts que hi havia. Era el 31 de maig del 1906 i passa a la història perquè té lloc un atemptat provocat per una bomba que llança un anarquista català. Al juny, Fargnoli s’embarca en un vaixell cap a Buenos Aires durant dos anys. Per què se’n va? Per què les fotos que va fer no s’han vist mai? Hi havia alguna relació amb persones que sortien en aquestes fotografies? Podria ser Mateo Morral, l’anarquista i que s’haguessin conegut? Aquesta hipòtesi podia ser plausible de plantejar-la, em va dir Boadas, i la faig versemblant per una colla de coses que trobarà el lector, connexions amb un entorn anarquista de l’època, un entorn que es desplegava a partir de l’escola moderna de Ferrer i Guàrdia i de les seves biblioteques. Morral era bibliotecari d’una biblioteca on Fargnoli va anar a fer fotos i on va rebre uns premis de fotografia. No tenim res que ho demostri, però és prou versemblant per plantejar-ho en una novel·la.

El llibre s’inicia amb un Fargnoli malalt que visita al seu vell ajudant, Sebastià Martí Roura, a qui li entrega una capsa plena de records i secrets.

Cert, hi ha algunes de les fotos de les quals ell no se n’ha volgut despendre al llarg dels anys i, per això, les confia al seu ajudant. Fargnoli va morir poc abans de fer cinquanta-nou anys i de resultes d’un accident que havia tingut anant en bicicleta. Era un home que no es volia deixar tractar pels metges, sinó pels curanderos, fins que aquest fre que es va clavar li va passar factura. Jo plantejo, a partir d’aquesta conversa a la rebotiga, com van recordant tota la seva feina, com al llarg de quaranta anys retrata l’ànima del país que és la seva gent, els seus costums i els entorns, sent conscient que està retratant alguna cosa per la posteritat. I més quan Adolf Mas i Jeroni Martorell el contracten perquè sigui un dels fotògrafs del Repertori iconogràfic d’Espanya, un gran collage per inventariar tot el patrimoni.

També s’endinsa en les seves vivències més íntimes.

Sí, per exemple, quan es casa amb la Rosa de cal Coix, un restaurant que encara existeix al peu de l’N-II anant cap a Tordera.

Com se l’imagina a Fargnoli?

Com un home amb molta personalitat, inquiet i especial perquè retratava la gent en moments quotidians i dins de casa seva, algunes a masies aïllades. Me l’imagino assegut, fent-la petar amb la gent de la casa, que li agafin confiança i que no el tinguin per un foraster que ve a emportar-se’ls l’ànima. I quan ja s’han oblidat que ell és allà, aprofita per immortalitzar el moment. Coneixia tant gent senzilla, com pagesos i miners, com es relacionava amb gent amb poder com el marquès de Camps, polítics, que l’acaben portant a conèixer el rei d’Espanya. Retratà la societat en tota la seva amplitud de mires. Treballava sol, mai va voler aplicar les noves tecnologies, se’n refiava del seu ull i nas, de la manera com va aprendre l’ofici.