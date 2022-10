Figueres pateix certa escasetat en el gènere de la literatura de terror. Per pal·liar aquesta mancança, divuit escriptors i un il·lustrador tenen previst tancar-se la nit de Tots Sants, el 31 d'octubre, a les dependències dels Amics del Castell de Sant Ferran per donar vida a relats de terror. La iniciativa s'ha batejat com Figueres de por, un esdeveniment literari que agermana la tradició genuïna de Tots Sants amb la inspiradora trobada d’escriptors a la mansió suïssa de Vil·la Diodati l'any 1816. Allí quatre escriptors -Lord Byron, John Polidori, Mary Shelley i Percy Bysshe Shelley- van passar-hi unes quantes vetllades imaginant històries de por i creant monstres com Frankenstein o el Vampir. La voluntat final és que tots els relats que sorgeixin d'aquesta primera Figueres de por s'editin en format antologia.

Segons expliquen els promotors, l'escriptora Montserrat Segura i el fotògraf Carles Acedo, la particularitat d’aquesta trobada rau en el fet que tots els relats tindran a veure amb indrets de la ciutat de Figueres o amb personatges històrics, reals o inventats. El fet que, a la comarca i particularment a la ciutat, hi hagi molt poques referències a aquest gènere i la majoria siguin recents, ha donat peu a què es busqui una florida del gènere fantàstic a través d’un certamen que pot tenir continuïtat. Previ a la trobada o tancada d’autors, es durà a terme un acte obert al públic en general, també al Castell de Sant Ferran, que consistirà en una xerrada sobre la literatura del gènere en clau local i els indrets més tenebrosos de Figueres, així com algunes llegendes urbanes locals. Així mateix, l’actriu Olga Cercós explicarà un conte terrorífic als assistents. Finalment, Comerç Figueres Associació entregarà els premis dels dos concursos que endega amb motiu del ‘Figueres de por’. Els escriptors que han volgut sumar-se a aquesta primera edició són: Carles Vilaseca, coach i comunicador; Mercè Cuartiella, escriptora i assessora editorial; Joan Manuel Soldevilla, escriptor i professor; Ricard Sayeras, escriptor i empresari; Enric Bassegoda, escriptor i professor; Antònia Tubau, professora; Cristina Vilà, periodista; David Ruiz “Callahan”, professor, cineasta i escriptor; Mar Aparicio, artista i escriptora; Henar Galán, psicòloga i escriptora; Txell Escrigas, llibretera; Paloma Gómez, poeta i professora; Àngel Burgas, escriptor i professor; Montse Cufí, poeta i editora; Octavi Dalmau, escriptor; Núria Esponellà, escriptora i professora; Alfons Gumbau Ymbert, tècnic de vídeo; Carlos Acedo, artista digital i organitzador d’esdeveniments i Montserrat Segura, escriptora amb feina de dia.