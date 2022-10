Els treballs de conservació i recuperació dels plafons ceràmics que es van localitzar durant les obres de rehabilitació i museïtzació de la Casa Natal Salvador Dalí han finalitzat aquesta setmana. Aquesta decoració –realitzada a finals dels anys 50 del segle passat– es va trobar en retirar uns rètols de la Sastreria Rich, en dues llindes de la façana de l’edifici on va néixer l’artista figuerenc en el carrer Monturiol. En no formar part de l’edifici originari, però sí del patrimoni de la ciutat, s’ha cregut oportú retirar-los i que passin a formar part de la col·lecció del Museu de l’Empordà.

Sota la supervisió de la restauradora del Museu de l’Empordà, Judit Birosta, els plafons s’han pogut preservar íntegrament. Per protegir la superfície de les rajoles ceràmiques s’hi van aplicar una gases i es va repicar la vorada que, gràcies a la facilitat d’accessibilitat tant per la part frontal com la posterior, ha fet possible que s’hagin pogut recuperar d’una sola peça. Per garantir la conservació, s’han guardat en una plataforma de fusta i ja s’han dipositat a les dependències de l’Ajuntament.

Aquests plafons ceràmics foren realitzats pel reconegut ceramista Josep Vilà Clara (Palamós, 1910 – la Bisbal d’Empordà, 1989) a finals de la dècada dels anys 50 del segle passat, com a rètol de la Sastreria Rich, que posteriorment es van cobrir amb un altre cartell. Dividits en dues llindes, s’hi representa el treball de sastreria: des de l’adquisició de la matèria prima, la llana, amb la representació d’ovelles i pastor; fins al cardat i els treballs de transformació en peça de roba. Flanquejant les escenes hi ha elements decoratius florals.

Josep Vilà Clara va ser una figura transcendent en la història moderna de la ceràmica i un dels pioners de fer el pas de la terrissa tradicional a la ceràmica d’autor considerada com a objecte d’art. Va ser el fundador d’una de les empreses familiars més representatives de la ceràmica bisbalenca contemporània, Vilà Clara Ceramistes.