Cent trenta-dos artistes d’arreu de Catalunya, però també de Galícia, Osca i França, ompliran de vida els disset espais per on es desgranarà la quinzena Ruta de l’Art dins el nucli històric de Castelló d’Empúries, des d’aquest divendres fins diumenge. És la xifra més alta mai registrada abans per aquesta iniciativa cultural, promoguda i comissariada per la pintora Anna M. Constanseu, amb el suport de l’Ajuntament. «Aquest és un model d’èxit, una aposta segura que hem d’anar cuidant», reconeix l’alcalde Salvi Güell qui té clar que, malgrat el pas dels anys, l’objectiu de la Ruta es manté: «Apropar l’art als visitants i gaudir dels espais patrimonials públics i privats».

Els joves tenen un pes essencial dins l’edició d’aquest any. A banda de la desena d’alumnes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Constanseu ha convidat a expressar-se, a través de l’artista i docent Assumpta Planas, a dinou alumnes de Batxillerat Artístic de l’institut Brugulat de Banyoles. Així els han ofert l’espai nou d’aquesta edició, el Rentador on presentaran cinc escultures fetes amb guix, malla i plats trencats sobre unes peanes, dins l’aigua. «Promocionar al jovent és important perquè sinó quines opcions tenen», es pregunta Constanseu qui ja té pensat incloure, el 2023, a alumnes de l’escola local Ruiz Amado.

Un nou estil, l’audiovisual

La Ruta de l’Art és, per al públic assistent, una gran oportunitat per admirar, en pocs metres, estils molt diversos. «L’art pot conviure tot junt i aquí tothom pot trobar el seu espai», confirma la comissària. Enguany, com a novetat, s’ha inclòs l’audiovisual. L’interès entre els artistes ha anat in crescendo. De fet, el mes de febrer, Constanseu va haver de tancar llistes. «Va haver-hi una allau, va ser una bogeria, però amb els espais que tenim cal fer rotacions», explica tot afegint que, a causa de la pandèmia, no s’ha pogut convidar a cap comunitat davant la incertesa que hi havia a inicis d’aquest any.

Els espais oberts al públic són el rentador, l’Ecomuseu-Farinera, Can Sanllehí, la capella i el claustre del convent de Santa Clara, el Palau Maceli, el local parroquial, la Basílica de Santa Maria, el Paller d’en Melino, el portal de la Gallarda, Can Contreras, el Centro, el restaurant Les Voltes, la Cúria-Presó, el convent de Sant Agustí, el convent de Sant Domènec (Ajuntament) i la Sala Municipal. En aquest darrer s’instal·la el Mercat d’Art on tots els artistes presenten peces de petit format per vendre-les a un preu assequibles. També s’hi pot admirar els dibuixos guanyadors del concurs RutaKids 2021 que enguany també es durà a terme. A més, en aquest espai tindrà lloc una degustació de vins de l’Empordà, oferta pel celler Empordàlia de Pau.

Visites guiades i concursos

En aquesta línia, la Ruta de l’Art inclou alguna proposta que permet una visió més profunda. Per una banda, durant la jornada inaugural, que serà divendres a les 5 de la tarda, està previst la presentació oficial al Rentador. En aquesta hi participaran les autoritats i els artistes que hagin pogut sumar-se. Tot seguit, els assistents visitaran tots els espais i es clourà l’acte a la Basílica de Santa Maria amb un petit concert, a càrrec de la mezzosoprano Marta Valero i el guitarrista Izan Rubio, i una foto de grup. A la sortida, es recuperarà la participació del grup local Els senyors del Foc, amb un espectacle de correfoc.

Cal destacar que, tant dissabte com diumenge, pensant en el públic de casa però també en el forani, s’ofereixen visites guiades en francès, castellà com català. A més a més, els aficionats i amants de la fotografia també poden participar al concurs de la Ruta per Instagram, tota una oportunitat per immortalitzar l’expressió artística.