L’Arxiu Municipal de Roses presenta aquest octubre en el seu apartat web El Document del Mes els dos únics llibres conservats a Roses que van formar part del catàleg del Servei de Biblioteques del Front de la Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil: La Catalunya pintoresca i Història de Catalunya, Primeres Lectures. Pertanyen a les biblioteques de les famílies Martinolas i Vicens, respectivament, ambdues conservades a l’Arxiu de Roses.

La Catalunya pintoresca, llibre editat l’any 1933 per la Llibreria Catalonia, exhibeix tant a la portada com a diferents pàgines del seu interior el segell amb la inscripció "Servei de Biblioteques del Front. Generalitat de Catalunya". A l'última pàgina hi ha el número de registre: 09614. Està format per cinc fascicles de deu gravats cadascun amb caricatures de Xavier Nogués i amb textos de l'escriptor i filòsof Francesc Pujols. És un llibre d'humor que es va editar per primera vegada l'any 1919 per Joan Salvat-Papasseit i que va comptar amb dues reedicions, el 1933, com la que es conserva a l’arxiu rosinc, i el 1947.

El llibre incorporat de la família Vicens és una segona edició d'Història de Catalunya, Primeres lectures, de l'eminent historiador Ferran Soldevila, promogut per l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana i editada per Seix Barral Germans, SA l'any 1935. El llibre va ser pensat per a la mainada i havia de ser bàsic per als mestres que ensenyessin la història de Catalunya a l'escola. En aquest exemplar conservat per la família Vicens hi consta també el segell del Servei de Biblioteques del Front, però té dos números de registre enlloc d'un, el 31.501 i el 42.646.

El Servei de Biblioteques del Front (SBF) va ser un servei de biblioteques mòbils creat per la Generalitat el febrer de 1937 per oferir un lleure als soldats de l'exèrcit republicà, un fet que institucionalitzava el que ja es feia des de l'inici del conflicte per part de famílies i organitzacions. El SBF tenia una seu a Barcelona i dues subcentrals més properes al front d'Aragó, situades a Cervera i a Tarragona.

Va comptar amb 50.000 volums distribuïts en unes 200 biblioteques que anaven arreu del país. Era un element més per aixecar la moral dels soldats de la rereguarda, del front i els convalescents en hospitals de guerra. Per al trasllat dels mateixos es va arribar a emprar algun camió i, fins i tot, un bibliobús que portava uns armaris de fusta amb portes de ferro. Hi havia un cert equilibri pel que fa als continguts de les publicacions, entre el coneixement i el lleure.