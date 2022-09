Agitart, l’entitat figuerenca dedicada a l’impuls i dinamització de la dansa, és una de les tres finalistes en la categoria de ‘Premi al millor projecte social’ dels Premis Dansacat impulsats per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC).

L'entitat, que aquest novembre complirà els seus deu primers anys de vida, ha desenvolupat al llarg d’aquest temps diversos projectes per democratitzar la dansa i apropar-la a tothom. Una de les propostes més consolidades de la cooperativa és el festival Figueres es MOU que anualment inunda els carrers i places de Figueres amb espectacles gratuïts de dansa, de gran qualitat i per a tots els públics. El festival, que enguany ha celebrat la seva novena edició, programa propostes per abordar i reflexionar sobre diverses temàtiques socials, com ara l’empoderament de la dona o el drama de la immigració, sempre amb una programació inclusiva amb perspectiva de gènere. Així mateix, el festival recapta cada any donatius per a entitats de Figueres i l’Alt Empordà amb finalitats socials.

Al llarg d’aquests anys, Agitart també ha liderat programes educatius per apropar la dansa i el moviment a alumnes de primària i secundària, principalment de l’Alt Empordà. D’aquest àmbit educatiu destaca el projecte Mapadeball que aquest curs celebrarà la seva sisena edició. L’alumnat d’una desena d’instituts de l’Alt Empordà participa anualment en aquest programa treballant i preparant una coreografia que representen públicament en un espectacle que se celebra a final de curs a cada municipi.

Mapadeball és un projecte impulsat per la Xarxa Transversal i el Mercat de les Flors, que Agitart coordina i gestiona a Figueres i l’Alt Empordà. Una altra de les iniciatives destacades d’Agitart en l’àmbit educatiu és la seva col·laboració en el programa Planters que es desenvolupa a l’escola Josep Pallach, de Figueres. En aquest centre públic, un equip mixt de treball, format pel personal del centre públic i un artista en residència d’Agitart, coordinen i preparen sessions de treball al llarg del curs per introduir l’alumnat en el món de la dansa. La iniciativa està impulsada per ConArte Internacional.

Com a plataforma de desenvolupament de projectes i col·lectiu d’artistes, Agitart també ha produït diverses peces de dansa i ha col·laborat amb diferents organitzacions creant propostes coreogràfiques per esdeveniments o campanyes de conscienciació. En la mateixa línia, l’entitat també ha teixit al llarg d’aquests anys una àmplia xarxa amb altres agents culturals i socials per portar a terme programes al voltant de la dansa i el moviment.

Premis Dansacat

Els Premis Dansacat van néixer amb l'objectiu de reconèixer, incentivar i promocionar la feina de les professionals de la dansa a Catalunya, recollint les seves diferents realitats, contemplant d'una banda el seu vessant més artístic i també el social. Els guardons estan impulsats per L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC), una entitat de caràcter sindical i sense afany de lucre creada l’any 1987 amb el propòsit d’agrupar les persones professionals de la dansa a Catalunya i defensar els seus interessos. L’entitat compta amb més de 500 persones associades i defensa els seus interessos davant les institucions públiques i privades, promovent i donant suport a iniciatives per millorar les seves condicions laborals i ajudant al seu desenvolupament professional.