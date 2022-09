Algú va dir que la troballa afortunada d’un bon llibre pot canviar el destí d’una ànima. Potser no espera tant la creadora de La biblioteca de la curiositat infinita, Marga Socias, però se li acosta. Amb aquest espectacle-instal·lació, que visita el Teatre de Figueres l’1 i 2 d’octubre, ella ha buscat fer visible l’espai de les biblioteques «com aquell lloc arquetípic on es troben tota mena d’històries, on et perds i pots aspirar a altres realitats, entrar en un món que ha imaginat algun autor o autora, un lloc on tot és possible».

La proposta està enfocada per atrapar un públic divers, tant infants com adults, perquè els llibres, l’artefacte més enginyós inventat mai, no tenen edat i et poden atrapar quan menys t’ho esperes o acompanyar-te sempre, si així ho desitges. La instal·lació consta de diversos espais o dispositius diferenciats entre els quals els visitants es passegen i descobreixen el material fantàstic del que estan fets els llibres. Tres bibliotecàries ajuden el públic a relacionar-se amb aquestes estructures que, diu Socias, representen les seccions d’aquesta biblioteca particular com la d’espants i disgustos, viatges interplanetaris, sociologia celeste o urbanisme emocional.

Marga Socias reconeix que quan una crea un projecte, aquest, sovint, esdevé «la confluència de moltes coses». En aquest cas, la llavor la va posar l’elaboració d’un llibre-regal per a la seva filla, fa catorze anys, on van participar una vintena d’il·lustradors i que va convertir-se en material per un espectacle itinerant. «De petita llegia molt, però de gran ho faig menys i més en pantalla. Això em va dur a reflexionar sobre com afecta les capacitats del meu cervell i també a llegir sobre el cervell lector en el món digital», comenta. Aquell camí la va dur a prendre la ferma decisió de crear un espectacle «on els llibres es visquin, on la gent pugui posar el cos en el que representen». Per conèixer el significat, avança Socias, cal visitar aquesta biblioteca tan singular que ella ha creat: «Es tracta d’entendre els llibres des d’un lloc on no hi ha llibres».

Per visitar i viure La biblioteca de la curiositat infinita, inclosa dins la programació del centenari de la biblioteca de Figueres, s’han posat a la venda entrades a 3 euros al web figueresaescena.cat, i múltiples sessions perquè tothom hi tingui accés. Socias admet que els visitants estan convidats a degustar amb calma la instal·lació, que aquesta resti dins d’ells llargament i els deixi un pòsit que els segueixi alimentant.