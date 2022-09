Una trentena d’estands s’instal·laran aquest diumenge a la plaça Catalunya de Figueres per donar vida a la quarta edició de la Convenció Sóc Friki Soc Cultura que ja ha aconseguit fer-se un lloc dins el món cultural figuerenc. D'entrada, la convenció estava prevista per aquest dissabte a la Rambla Nova, però la previsió de pluja ha obligat als organitzadors a fer un canvi de dia i emplaçament. Diumenge, doncs, tal com estava previst el públic podrà gaudir de presentacions de llibres i signatures d’autors, xerrades sobre el gènere, exposicions, tallers, photocalls de Star Wars o Doctor Who, tornejos, karaokes anime, projeccions i pintacares amb maquillatge de fantasia, propostes amb caràcter solidari, ja que per accedir caldrà donar un aliment destinat a la Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Empordà. L'acte que es manté tal com estava previst és justament una de les novetats d’enguany: la presència de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia que ha decidit organitzar, en paral·lel a la convenció, una de les seves Ter-Cat durant la qual es presentaran diversos projectes com el Figueres de Por, una proposta literària que es farà a l’octubre a la ciutat.

La convenció va néixer fa sis anys com un annex al premi Frederic Pujulà i la idea que motivà als organitzadors, l’associació de veïns Rally Sud, era demostrar que «tot el gènere del fantàstic o frikisme té una base cultural», comenta el seu coordinador, Carlos Acedo, a l’hora que servís de plataforma per connectar al públic jove, un dels principals consumidors, amb els creadors. «Semblava, els darrers anys, que hi havia una elit del gènere fantàstic i per mi tot és molt més festiu i divertit», diu el coordinador. El cartell i els artistes que assistiran són un reflex d’aquesta idea. Un dels punts forts és la presència d’autors com Josep Masanes amb l’intrigant i exitosa novel·la Dos daus de vint; Arnau Domènech amb Indis de l’asfalt i David Lorém amb Oculto & Pandemónium. També autors de casa, la figuerenca Mar Aparicio amb Realitats paral·leles i creadors del podcast la Batcova, Albert Tarrés i Dani Garrido. Es farà una xerrada sobre webcòmic i autopublicació i parlarà el col·leccionista Francesc Sirvent, un apassionat del món de James Bond. Premi Frederic Pujulà, a l’alça L’origen de la convenció, cal no oblidar-ho, va ser el concurs de narrativa curta de gènere fantàstic Premi Frederic Pujulà al qual enguany, en la seva sisena edició, opten setanta-dos originals, una xifra que ha superat les millors expectatives i que potser s’explica, diu Acedo, «per la seva transversalitat» o per la dotació econòmica, que ha crescut sensiblement. L’acte d’entrega, diumenge a les 6 de la tarda a la plaça Catalunya, inclou les actuacions de la ballarina Noemí Acedo i la cantant de Cadaqués, Leila Claud. Durant l’acte també es recordarà al fill de Frederic Pujulà, qui va morir recentment i qui sempre va agrair a l’associació l’acte de memòria que havien tingut amb el seu pare. Un dels puntals de la convenció són les exposicions que enguany permeten admirar obra d’artistes tan consolidats com el creador del món fantàstic i oníric de Maegtal, Hector R. Asperilla, o l’autor de Fungus, el rei dels Pirineus, Arnau Domènech, amb obres d’una jove promesa que comença a fer les seves primeres passes, la figuerenca Anna Fernández. Les peces escollides, junt amb les de Josep Maria Frigola i Carlos Acedo, s’exhibeixen al centre cívic Creu de la Mà, dissabte de les 10 del matí a les 8 del vespre.