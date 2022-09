El vessant jueu del pensament de Walter Benjamin, filòsof que va patir exili per la seva condició de jueu alemany, i els aspectes teològics i mítics del judaisme no s’aborden massa sovint, però són justament els escollits com a eix de la setena Escola d’Estiu Walter Benjamin de Portbou, que se celebra des d’aquest divendres i fins diumenge a la Sala Walter Benjamin. Xerrades, lectures, exposicions i concerts donen cos a un interessant programa que busca, en darrer terme, que «totes les portes obertes que hi ha en el pensament i l’obra de Benjamin vagin acostant-se», afirma Pilar Parcerisas, directora de l’Escola i presidenta de la Fundació Angelus Novus, organitzadors, amb el suport de l’Ajuntament i la Generalitat.

El perfil d’assistent a l’Escola d’Estiu, arribat d’arreu de l’Estat, sol ser el d’investigador, professor d’institut, però també d’amant de la cultura. Enguany, entre aquests, s’espera la visita, diumenge, de dues de les netes de Benjamin, justament les hereves del filòsof, que mai han visitat el poble ni el memorial. Parcerisas recorda que el contingut de l’Escola és molt polièdric i aborda temàtiques des de diferents perspectives. L’objectiu, «que Benjamin no quedi reduït a l’acadèmia», de la qual fou rebutjat, que el seu pensament arribi a tothom «explicat de manera senzilla perquè penetri en la ment d’avui per ser conscients del que va aportar pionerament» i connectar-lo amb les vivències actuals.

Un dels fils que s’estira és la de la recuperació de la memòria com fa l’escriptora Mercedes Monmany al seu darrer llibre, l’assaig Sin tiempo para el adiós (Galàxia Gutenberg) sobre els exilis a la literatura del segle XX que es presenta dissabte a la tarda. Li seguirà la projecció del film High Maintenance sobre Dani Karavan, inèdit a Portbou i coincidint amb un any de la mort de l’artista, i una performance sobre Tina Modotti que combina música i cant de la mà de Catherine Estrade i Vicent Commaret. «Modotti és activisme, fotografia, revolució i és antifeixisme», descriu Parcerisas, un còctel ideal per l’Escola d’Estiu.

Sin tiempo para el adiós no és l’únic llibre que veu la llum enguany. Diumenge, la Fundació Angelus Novus presenta el tercer llibre de la col·lecció Passatges, Walter Benjamin i Paul Celan on es recuperen poemes de Celan traduïts al català per Antoni Pous als anys 70, un llibre actualment exhaurit. En aquesta edició s’ha inclòs el poema inèdit «Portbou-alemany?», traduït per primer cop al català, dedicat al filòsof i descobert pòstumament. Val a dir que dissabte l’antropòloga Marina Mailat evocarà la figura i els intercanvis dels dos intel·lectuals a la que sumarà Theodor Adorno.

L’Escola, gratuïta però a la qual cal inscriure’s per assistir-hi, té altres punts lluminosos com la presència d’Isaac Levy, de les Comunitats Jueves de Catalunya; Marta Simó parlant d’antisemitisme, i Vicent Ordoñez, de la filosofia de Kafka des de l’òptica de Benjamin. També la lectura de poemes de la filòloga en llengües romàniques Cari Oriol recordant la figura de Stefan Zweig, en el 82è aniversari de la seva mort. De fet, la mateixa Oriol torna a ser l’encarregada d’obrir els actes divendres a la tarda amb una xerrada sobre l’univers poètic de Benjamin. L’Escola també es complementa amb la inauguració d’una exposició molt especial, La Massane, que ha unit un científic, Josep Casanova, especialista en genoma, i un fotògraf molt reconegut, Josep Maria Casacuberta, per indagar en el bosc no explorat de La Massane, a prop d’Argelers i reivindicar la fotografia analògica. La mostra es podrà visitar fins al 9 d’octubre.

Explorar l’amistat entre el filòsof i G. Scholem

Un dels convidats d’honor d’aquesta Escola d’Estiu Walter Benjamin és el poeta, hebraista, expert en judaisme i traductor d’obres de l’hebreu a l’àrab Manel Forcano. Doctor en filologia semítica, actualment viu a Rabat, però ha acceptat ser a Portbou per parlar sobre la càbala, tradició mística del judaisme, i l’amistat entre Walter Benjamin i Gershom Sholem, qui fou testamentari del filòsof però també historiador reconegut per ser el fundador de l’estudi modern i acadèmic de la càbala. La intervenció de Forcano, «un luxe», segons Pilar Parcerisas, és aquest divendres de 6 a 7 de la tarda.