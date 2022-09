Als integrants de la Funcional Teatre els apassionen els reptes, però, sobretot, evolucionar, provar, navegar per oceans inexplorats. Tot això ho condensa a la perfecció Fa moltes nits que no vinc, la nova producció amb la qual la companyia figuerenca explora el teatre a l’exili de la mà d’una de les seves figures més destacades, l’historiador i escriptor Ferran Soldevila. Així no només divulguen la seva faceta com a autor teatral i agitador cultural, sinó que estrenen una obra seva inèdita, que es creia perduda fins fa uns deu anys i que mai ha estat representada, El milicià romàntic (1938), una història d’amor en plena guerra civil i entre dues persones d’estaments socials diferents. L’espai escollit és el Cercle Sport Figuerenc i l’estrena, aquest divendres a les 8 del vespre.

El dramaturg i director teatral Maurici Farré ha assumit, amb Núria Rodon com a ajudant, el repte de dirigir, per primer cop, la companyia en aquesta nova aventura que, com explica ell mateix, «permet donar a conèixer una realitat que té molt a veure amb Figueres i l’Empordà, el teatre a l’exili, una assignatura pendent del país, també d’Espanya». Va ser l’historiador figuerenc i destacat especialista en Soldevila, Enric Pujol, qui va parlar-li i proposar-li portar a escena aquesta obra inèdita on el dramaturg s’obria camí per uns viaranys inexplorats fins aleshores. «El milicià romàntic responia a l’obra feta durant la guerra i parlava sobre aquesta», diu Farré tot veient paral·lelismes amb San Juan escrita per Max Aub el 1943 al cap de poc d’exiliar-se a Mèxic.

El milicià romàntic és una obra d’un sol acte que Soldevila mai va veure publicada. De fet, la seva edició parteix d’un mecanoscrit de setze fulls que es va conservar i es va confrontar amb la versió manuscrita dipositada al fons Ferran Soldevila de l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans. L’any passat es va incloure dins el volum Teatre complet (Arola), edició que oferia, per primer cop, una visió de conjunt de la dramatúrgia de Soldevila, a cura de Francesc Foguet i el mateix Enric Pujol.

El milicià romàntic és una història d’amor inspirada en fets coetanis protagonitzada pel milicià Marçal, prototip estilitzat dels combatents catalanistes d’origen treballador que confiaven en el triomf de les forces democràtiques i que estaven contra els excessos revolucionaris que provocaven altres companys. Marçal s’enamora d’una jove de classe alta i quan expropien la casa familiar d’ella, Marçal en té cura personalment. Aquesta història romàntica permet reflexionar sobre les contradiccions de classe, entre altres aspectes.

La representació d’aquesta peça ve precedida per una introducció dividida en dos blocs on «d’una manera teatral expliquem qui era Soldevila, què li va passar, com pensava, com era», diu Farré. Cadascun d’aquests blocs –el primer és una conferència on es parla de l’exili i el segon, una entrevista al dramaturg– pren vida de la mà de dos actors diferents, tot i que ha calgut repetir elenc per la falta, apunta la companyia amb recança, de gent jove a Figueres. Així, Marta Figueras interpreta els tres papers de dona a les tres escenes, quelcom que, comenta, és un desafiament pels canvis de personatge i vestuari. A l’actriu, l’acompanyen Salvador Torres, Càndid Miró i Martí Aguer. Completen l’elenc Josep Maria Cortada i la participació especial de Josep Antoni Tudela.

Durant el procés d’elaboració d’aquest nou muntatge, la companyia ha establert moltes complicitats, entre elles amb l’Institut Jean Vigo de Perpinyà que els ha facilitat material filmat de l’època que evoca l’obra de Soldevila, com també ho farà una part del vestuari, apartat coordinat per Raquel Lozano. Per l’escenografia, de la qual ha tingut cura Empar Rodon, s’ha optat, novament, per un minimalisme absolut, quelcom que afavoreix la possibilitat que l’obra sigui itinerant.

Fa moltes nits que no vinc es representa els dies 23, 24, 25 i 30 de setembre i l’1 d’octubre. Les entrades ja són a la venda al web figueresaescena.cat, a la seu del Casino Menestral i a la cafeteria del Cercle Sport Figuerenc.

Un gran historiador i també dramaturg

Ferran Soldevila (1894-1971) està considerat un dels historiadors catalans més importants de tots els temps, però també autor d'una àmplia producció en gèneres diversos com poesia, assaig i, per descomptat, teatre. Algunes de les seves obres aconseguiren grans èxits com L'hostal de l'amor (1949), però ara pocs ho recorden. El seu activisme el va dur a la presidència de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, del 1952 al 1963, «l'intent més seriós d'instaurar un veritable teatre nacional», segons el dramaturg Jordi Coca.

Maurici Farré: «Ningú sap que Soldevila va existir tot i fer una feinada impressionant»

Arribat recentment a Figueres des d’Alemanya, Maurici Farré (1961) ha estat director teatral a la Volksbühne de Berlín durant el període que Frank Castorf era director i, més tard, també va ser director artístic de Monbijou Theater de Berlín. Aquesta és la primera obra que dirigeix a la capital altempordanesa i amb La Funcional.

Li sembla complicat portar a escena un text de Ferran Soldevila?

Allò que ho fa complex és que ningú sap ni que ell va existir, malgrat ser una persona que va fer una feinada impressionant per Catalunya, tant des del punt de vista de la història, la pedagogia i del teatre.

Com era com a autor teatral?

Interessant, perquè va tornar als anys 40 i als 50 al teatre Romea de Barcelona es feia teatre en català. I ell va escriure unes quantes obres, entre elles L’hostal de l’amor, que va ser un gran èxit.

Dirigeix La Funcional, una de les companyies més veteranes de la comarca. Com?

Ens ho estem passant molt bé.