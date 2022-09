La Ludwig Band, autodefinida irònicament com el segon millor grup d'Espolla, ha sigut una de les sorpreses de la nit de la literatura gironina amb els Premis Literaris de la Fundació Prudenci Bertrana. La banda s'ha endut el 28è premi Cerverí de lletra de cançó amb S'ha mort l'home més vell d'Espolla.

Es tracta d'un guardó especial, organitzat conjuntament per la Fundació Prudenci Bertrana i Catalunya Ràdio, que premia la millor lletra de cançó editada el darrer any en català amb la col·laboració de la Revista Enderrock. I és diferent perquè, després d'una primera tria per part del jurat, guanya per aclamació popular la que hagi rebut més vots. I aquest any s'ha endut el premi La Ludwig Band amb la lletra S'ha mort l'home més vell d'Espolla.

La banda diu que fan "folk pedant", no ha parat de fer servir l'humor i bromes tirant de "beef rural" per explicar que aquesta cançó tracta sobre com els pobles "es van desertitzant i despoblant". "Cada vegada hi ha més escoles rurals buides i van quedant menys botigues als pobles. A Espolla, per exemple, fa quatre anys n'hi havia tres i ara està tancant l'última que ens quedava. Són arguments de pes", ha explicat el cantant i lletrista Quim Carandell.

La cançó, després d'anunciar que ha mort l'home més vell d'Espolla, fa un repàs per la vida rural afegint: "Quan es mori l'alcalde qui ens dirà el que hem de fer, a qui li enviaríem cartes si traspassés el carter, si la dinya l'estanquera a qui li comprarem tabac, si fina la carnissera qui ens tallarà el pernil salat. I mentre que les escoles se'ns estan omplint de pols al cementiri no hi ha lloc per tots".

També han ironitzat sobre la dotació del premi perquè, de fet, el Cerverí és l'únic guardó que no en té. "No heu parat de sonar a la ràdio, això us dona visibilitat", ha respost també amb humor la presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, Mariàngela Vilallonga.

Com a novetat aquest any, Carandell i Josep Pedrals faran un curs a la Marfà de Girona sobre tècniques narratives per a lletristes. "És una altra de les aliances i sinèrgies que des de la fundació estem establint", ha dit Vilallonga.