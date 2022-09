L'escriptor i periodista Martí Gironell ha rebut aquest dimarts a Girona el Premi Prudenci Bertrana de novel·la dels Premis Literaris de Girona, dotat amb 30.000 euros, amb El fabricant de records, que narra la història d'un fotògraf ambulant de principis del segle XX.

El jurat, format per Montse Barderi, Gemma Lienas, Gerard Quintana, Care Santos i l'editora Glòria Gasch, va seleccionar l'obra de Gironell -en un guardó fallat al juny- entre les 72 obres a concurs i que es va presentar sota el pseudònim de Carme Martí.

El Premi Miquel de Palol de poesia, dotat amb 6.000 euros, va proclamar guanyadora a Anna Gual entre els 60 llibres presentats amb el poemari Les ocultacions, un llibre que recorre els llocs ocults de la geografia personal de l'autora.

El Premi Carles Rahola d'assaig, dotat amb 6.000 euros, va reconèixer l'obra Josep Fornas, el solucionador, de Joan Esculies, que relata la vida del polític i editor, peça clau de l'antifranquisme i home de confiança del president Tarradellas.

Arturo Padilla i Rubén Montañá van guanyar el Premi Ramon Muntaner de novel·la juvenil, dotat amb 6.000 euros, al que s'havien presentat 27 obres, amb Veïns especials, que narra la història d'un jove de 15 anys que vol tenir núvia però no sap com fer-ho perquè és 'especial'.

La Nit Literària de la Fundació Prudenci Bertrana s'ha celebrat a l'Auditori de Girona, en una jornada en la qual s'ha donat a conèixer el nou Premi Aurora Bertrana de traducció, per Yannick Garcia, amb Orgull i prejudici de Jane Austen.

També els premis Cerverí de lletra de cançó, per a la cançó S'ha mort l'home més vell d'Espolla de la Ludwig Band, i Lletra per a projectes digitals de literatura catalana, per Parkinson per al teatre, presentat per Sofia Malagon.