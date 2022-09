Després de dos anys de prendre les regnes de l’Espai-Fòrum de Palafrugell, seu de l’antiga llibreria Mediterrània, de remodelar-lo en profunditat i de potenciar al màxim l’activitat cultural, l’editora i llibretera de l’Escala, Gemma Garcia, ha decidit abaixar la persiana de la llibreria Vitel·la Espai Fòrum. Amb aquest gest, que es farà efectiu el proper 9 d’octubre, Palafrugell es queda sense aquest servei. Les raons que argüeix Garcia són econòmiques. «Aquest era un projecte prepandèmic que estaria a dalt de tot si no hi hagués hagut una pandèmia», reconeix Garcia qui admet com a principal escull l’espai de la cafeteria, un servei que inclou la llibreria, pel qual se li ha exigit una assegurança per valor de 400.000 euros, per posar un exemple, i que ha pogut estar molt poc temps en marxa, per diverses raons, entre elles les restriccions al sector de la restauració que va comportar la pandèmia.

L’editora, que a l’Escala dirigeix des de fa una dècada amb èxit la llibreria Vitel·la, afirma haver fet front a un munt de despeses per adaptar el local que es trobava en molt males condicions. «Vaig engegar el projecte –el 21 d’agost del 2020– perquè ja tenia tota la inversió feta i pensava que ho havia de provar», assegura, «no quedar-me amb la recança de no fer-ho, de no haver-ho batallat». Gemma Garcia assegura que la decisió de tancar l’ha presa de forma reflexionada i raonada. «El que necessitaria, a partir d’ara, seria encara més del que he fet fins ara i trigaria molt temps a remuntar-ho del tot», explica sense negar que s’hi ha bolcat «amb moltes ganes i molt esforç». Bona prova d’això són totes les iniciatives que ha engegat en aquests dos anys i que han animat la vida cultural de Palafrugell. Entre aquestes, La mar ens acull, unes sortides literàries en barca des del port de Llafranc, impulsades amb Triton Diving Llafranc, que Garcia mantindrà. Una altra de les iniciatives a la qual s’ha sumat és la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs enguany acollint l’exposició Quan tot s’ensorra, de la fotògrafa documental Anna Surinyach. «Havia pres aquest compromís abans de la decisió i aquest era sagrat», diu tot admetent la satisfacció de «marxar amb una Biennal». «Si hem pogut posar un gra de sorra en el corpus cultural de Palafrugell, dono la feina per ben feta», conclou. La llibretera, però, ha cregut sempre en el projecte. Això la va dur a explorar, els darrers mesos, altres locals en el centre de Palafrugell, per si era encara possible traslladar la llibreria, però ha estat en va, tots eren massa petits. Ara, aquella energia dipositada a fer créixer la llibreria, Gemma Garcia la redirigirà en projectes que havien quedat aparcats per la manca de temps com és el cas de l’editorial Vitel·la, que ella lidera. «Aviat es veuran coses molt boniques amb marca Vitel·la», afirma amb un to optimista. «Tinc ganes de recuperar el temps per fer les coses ben fetes, sense córrer», resol.