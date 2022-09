Ideal Centre d’Arts Digitals ha inaugurat aquest dimarts l’exposició Dalí cibernètic que planteja un recorregut per les obres més reconegudes de Salvador Dalí des d’una experiència immersiva de nova generació. La mostra explora en l’univers onírics i paral·lel de l’artista i tracta la seva passió per la ciència i l’art digital així com la física quàntica, la quarta dimensió, l’òptica, la geometria sagrada o la seqüenciació de l’ADN. L’exposició compta amb projeccions de gran format, instal·lacions interactives, hologrames, realitat virtual i intel·ligència per fer un “viatge immersiu per la ment de l’artista” i el seu univers poètic. Després d’estrenar-se a Barcelona la mostra farà una gira internacional de 4 anys per 30 ciutats.

Amb un pressupost d’1,2 MEUR, la mostra arrencarà una gira mundial després d’oferir-se a Barcelona. En concret anirà a ciutats com Londres, Brussel·les, Zurich, Budapest, Munich, Torino, Roma, Colònia, París, Bristol, Dublin, Manchester, Anveres, València i Bilbao. S’està treballant en un futur recorregut per Amèrica i Àsia-Pacífic. Segons ha explicat Ideal, Dali Cibernètic oferirà per primera vegada en un centre expositiu que els visitants puguin entrar al metavers de forma col·lectiva. Una experiència de realitat virtual amb llibertat total de moviments que presenta l’univers digital de Dalí i el món surrealista. El primer metavers dalinià de la història s'estrena el setembre a Barcelona En aquesta instal·lació, els visitants poden passejar físicament de forma col·lectiva a través d’un espai virtual on les obres més reconegudes de l’artista prenen vida per submergir en un viatge “impossible” pel mar, el cel, el desert i el buit. La mostra exemplifica com Dalí va ser un pioner en la utilització d’eines digitals per crear les seves obres. “La seva obsessió per la tecnologia el va portar a treballar amb els primers ordinadors i les primeres màquines de pensar per anar més enllà dels límits de la realitat que ens envolta”, han explicat des d'Ideal. “Des de ben jove, Salvador Dalí afirmava que l’art li resultava anacrònic i preveia que seria substituït per formes més fecundes, encara impossibles d’imaginar, completament fora del límit de les belles arts i absolutament d’acord amb la nostra època”, han concretat. “Dalí i la seva obra van avançar el que avui encara estem explorant sota la categoria genèrica de les arts digitals d’avantguarda i la immersivitat de la realitat ampliada”, han afegit.