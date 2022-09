Una vegada a l’any, Lladó es prepara per acollir a tots aquells visitants que vulguin gaudir de la Fira del Formatge Artesà al poble. Enguany se celebrarà la 26a edició, que ja comença a escalfar motors, perquè arriba aquest diumenge 18 de setembre. La novetat més gran d’aquesta edició és que la fira recupera la normalitat amb el format dels anys anteriors a la pandèmia de la Covid-19.

Com el mateix nom indica, el protagonista de la fira és el formatge. Per això la diada comptarà amb una trentena de formatgers artesanals de tot Catalunya. Al mig de la plaça, en el nucli antic del poble, també s’hi podran trobar artesans d’altres especialitats com pot ser la mel, l’embotit, les coques, els xuxos, els brunyols, entre altres. Per acabar de completar el dia, la fira comptarà amb una mostra d’artesania a la plaça del Priorat, també en el nucli antic, on es presentaran productes artesanals relacionats amb Lladó com, per exemple, joies.

L’element més característic de la Fira del Formatge de Lladó és el tiquet degustació per tastar la varietat de formatges. Els visitants el podran adquirir per vuit euros i amb ell podran tenir un plat de record de la fira i podran triar quatre formatges degustació. A més, el tiquet també inclou un tast de vi o cervesa artesanal i es complementa amb pa. Així mateix, els que adquireixin el tiquet també entraran en el sorteig de cinc lots de productes de la fira que s’aniran sortejant al llarg de tot el dia.

Programa

Aquests elements són el centre de la fira però no són els únics, ja que els visitants també podran gaudir de diferents activitats programades durant tot el dia i destinades tant a grans com a petits. La primera activitat comença a les deu del matí a l’escenari de la plaça Major amb la presentació del llibre L’art del formatge, a càrrec del seu autor, Toni Gerez, que actualment és el cap de Sala del restaurant del Castell de Peralada amb una estrella Michelin, on ofereix un carro amb 300 formatges. Aquest és considerat un dels millors carros de Formatges de l’Estat espanyol i europeu. L’autor compartirà la presentació amb altres companys formatgers. En aquell mateix instant, al carrer de darrere de l’església, s’estarà duent a terme una altra activitat que començarà a les deu, hi haurà una cinquantena de jocs tradicionals de fusta muntats a sobre de taules i per terra, que estarà destinat tant a infants com a adults.

Més tard, a les dotze del migdia, es prepararà un maridatge de vins i formatges. Aquest serà exclusiu, ja que les places són limitades i el tiquet es podrà adquirir per deu euros a la Carpa Degustació de la Fira. Tindrà lloc a la Sala de Sant Joan. Aquest any, segons Joan Millastre, el coordinador i creador de la fira, tenen «l’honor» de comptar amb el celler La Vinyeta, Rufa Cervesa de l’Empordà i amb Formatges Mas Mercè, Làctics Peralada (ACREFA) i Formatges de la Vinyeta. Estarà guiat per Xavier Baig, un expert en el tema. Mentre aquest grup de persones estigui gaudint del maridatge, la resta podrà assistir al concert de Paula Grande, una compositora i cantant que realitzarà un acústic a La Placeta a dos quarts d’una del migdia.

Després d’una pausa a l’hora de dinar les activitats es reprendran a un quart de sis de la tarda a La Placeta amb la presentació del Cap Gros de la Fira «Louis Braille» que es convertirà en el nou representant de la Fira del Formatge Artesà de Lladó. Llavors, a dos quarts de sis, els visitants podran entretenir-se amb el concert d’Ismael Berenjena en acústic, el músic professional està especialitzat en bandes de Rock i forma part del projecte musical Rock per Xics. Més tard, a les sis de la tarda, tindrà lloc l’últim concert de la jornada. Aquest es farà també a La Placeta i estarà protagonitzat per la banda Könupar, un grup local de versions de tots els gèneres en format acústic.

L’essència de la Fira

Per a Millastre, «el poble de Lladó, tot i ser petit, està ple d’encant, bona gent i una molt bona gastronomia». Per això considera que la Fira del Formatge «és una molt bona ocasió per visitar la petita vila i gaudir del seu encant de poble, però també creu que és una molt bona oportunitat per tastar els diferents formatges artesanals de tot Catalunya. Podran passar-s’ho bé amb totes les activitats i la gastronomia en una fira molt consolidada en el sector. Millastre anima que «tothom s’apropi al poble, volti per la fira, i gaudeixi d’un dia diferent i ple d’activitats, sobretot per a tots aquells que els agrada el formatge».

Aquesta és l’edició número 26 i, tal com indica el seu creador, la fira ja està molt consolidada i s’han assolit els objectius dels seus inicis, ja que, tal com indiquen des de l’organització, al principi la Fira va dedicar tots els seus esforços a reunir la quantitat més gran de formatgers artesans de Catalunya amb la finalitat que hi hagués una gran representació dels formatges que es produeixen al nostre país.

Millastre fa molts anys que s’encarrega de la fira i creu que l’edició d’enguany serà la seva última. Explica que fa molt de temps que s’encarrega i que, pot ser, que es retiri «a la recerca d’un canvi d’aires», ja que diu que necessita «reptes nous». Considera que ara és el millor moment per deixar-ho, «perquè la fira ja està prou consolidada i que ara és el moment de deixar pas a noves generacions i nous grups per poder fer coses noves».