La Generalitat de Catalunya ha fet públiques recentment les personalitats i esdeveniments que commemorarà l’any 2023, i entre la llarga llista de noms presentada, hi ha empremta empordanesa. L’any vinent es commemorà el centenari del naixement de l’economista portbouenc Fabià Estapé, que ens va deixar el 2012 a Lleó.

Tot i que encara no s’han definit quines accions es duran a terme per commemorar l’efemèride, el Govern català ha explicat que l’objectiu de la proposta «és posar en relleu, recuperar i divulgar la memòria de personalitats i esdeveniments» que al llarg del temps «han deixat empremta en el patrimoni col·lectiu català». És per això que es vol posar en solfa el paper de Fabià Estapé, economista, polític i professor universitari que és considerat l’introductor a Espanya dels estudis dels economistes de Joseph Schumpeter i John Kenneth Galbraith i personatge clau pel desenvolupament econòmic espanyol. En aquest sentit, el 1957 fou guardonat amb el Premi Nacional de la Fundació Juan March. Alhora, el 1990 va rebre la Creu de Sant Jordi, i al llarg dels anys fou condecorat amb diversos guardons.

En total, la Generalitat commemorarà quinze efemèrides el 2023, com ara els 100 anys del naixement d’Antoni Tàpies o els 900 anys de la consagració de les esglésies de Sant Climent i de Santa Maria de Taüll.