La Galeria Mayoral ha presentat aquest dijous l’exposició Dalí. Ultralocal / Ultraglobal que es podrà veure fins al 17 de novembre. Es tracta d’una mostra monogràfica centrada en el pintor surrealista que compta amb una “acurada” selecció de dibuixos de l’artista. Són una dotzena d’obres testimonis dels vincles de Dalí amb el paisatge de Cadaqués i amb les tradicions més properes, les quals contribueixen a generar “noves idees i noves formes”. Els treballs plasmen l’obsessió per l’autogeneració, la insistència en mantenir l’ambivalència en la lectura i la interpretació de gènere i sexualitat, una identitat no binària o el seu interès per comprendre els processos de la vida des de l’art i en companyia de la ciència.

En el marc de la Barcelona Gallery Weekend, l’exposició també trasllada l’interès de Dalí per aprofundir en la cultura vernacla i manifestar-la en la seva obra i en la seva vida. De fet, ofereix així “premonicions” de situacions que conformen l’actualitat.

En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el director de la Galeria Mayoral, Jordi Mayoral, ha explicat que Salvador Dalí sempre va interessar-se per l’Empordà i les tradicions per connectar-ho amb qüestions internacionals que veia a París o a Nova York. “Va portar l’essència a allò més gran. Per ser universal primer has d’entendre en profunditat allò de proximitat”, ha explicat.

Mayoral ha explicat que Dalí és un artista “inacabable” i que quan l’estudies et fa pensar per les seves “inesperades provacions”. També ha aplaudit que encara a 2022 es puguin descobrir “nous matisos” i que això el faci “interessant”. L’obra exposada a la Mayoral té el punt en comú d'“ultra local” i totes tenen el punt de partida de Cadaqués, l’Empordà i Port Lligat.

Entre les peces més destacades, hi ha un dibuix que explica la relació entre Dalí i Wald Disney. Segons ha explicat Mayoral, es van conèixer quan Disney va viatjar amb la seva dona a Cadaqués per proposar a Dalí que participés d’una pel·lícula. Dalí va participar de la pel·lícula ‘Destino’ però aquesta no es va acabar fent fins molts anys després.