Amb la paraula i el verb de Vicenç Pagès i Jordà, fluint, amb sensibilitat i cura, de les cordes vocals de l’actriu Glòria Cristina, com a interludi, es van anar desgranant, la setmana passada, els secrets de la programació cultural tardor-hivern, «la temporada petita», de Figueres. Una oferta que, tal com va avançar el regidor de Cultura, Alfons Martínez, «aplega totes les sensibilitats» i vol aconseguir incrementar, una mica més, el públic i fer-ho amb un de nou. El camí sembla que enfila bé, ja que, segons diu, «la programació desperta interès més enllà de Figueres».

La qualitat continua sent el valor predominant de les propostes aplegades totes elles en un llibret encapçalat per una creació «d’un dels il·lustradors amb més projecció del país», Ignasi Blanch, vinculat a la ciutat des de fa anys. A ell, segons explica el director del Museu de l’Empordà, Eduard Bech, se li va encarregar que «transmetés la diversitat sexual i de gènere» que vertebra el cartell. En aquest sentit, el mateix centre museístic ha volgut dedicar un dels cursos del cicle Històries de l’art a aprofundir en la història de l’art LGTBIQ+ que impartiran Víctor Ramírez Tur i Blanca Arias. Dins la programació del museu, el director va destacar sobretot la 13a edició d’Empordoneses que sota el títol Despertar els clàssics ha seduït a artistes plàstics, així com a escriptors contemporanis, a interpretar vint obres essencials de la literatura empordanesa. L’altre gran far de les propostes del museu és l’aproximació a la figura de la fotògrafa Mey Rahola, una mostra que s’organitza amb complicitat i paral·lelament a un altre del MNAC.

D’altra banda, l’oferta escènica es condensa, en aquest darrer tram, en una cinquantena de propostes, sumant les de La Cate i Joventuts Musicals Figueres, d’entre les quals la directora dels equipaments, Aina Baig, va destacar especialment Una noche sin luna, escrita i interpretada per Juan Diego Botto, qui es posa a la pell de Lorca, i La Veronal amb la peça Sonoma que ha meravellat a públic i crítica. Dins la llarga llista, Baig va destriar altres delicatessen com la presència de Sol Picó amb Malditas plumas; el retorn de l’Òpera de Sabadell amb Don Giovanni o la presència del flamenc de Las Migas. Tambe torna a Figueres Emma Vilarasau amb L’oreneta, una obra que evoca un atemptat terrorista real a la comunitat LGBTIQ+. D’aquestes altres realitats, en aquest cas la del transgènere, parla Transbord, de Sebastià Portell, o Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig. No falta en el cartell l’espai reservat al talent local amb d’Ángel Amieva, Joel Riu, Adriana Montorfano, Jordi Cañón, Clara Valero i Christian Torres.

Per tancar l’oferta, Nati Vilanova, directora de la biblioteca, just l’espai on feu la presentació que congregà a un nombrós auditori, va desgranar alguns puntals dels actes que l’equipament ofereix enguany, coincidint amb el seu centenari. Va destacar l’impuls d’uns clubs de lectura especials, un d’ells centrats en tres llibres de Vicenç Pagès, i la selecció de títols entorn la diversitat sexual. Vilanova va avançar que es recordarà la figura de Joan Guillamet i s’oferirà un escape room, per a joves i adults, entorn de Gabriel Ferrater, entre altres.

Microteatre i dansa amb We Love Uganda

Les arts escèniques es posen al servei de la solidaritat aquest diumenge amb una proposta de microteatre i dansa al Teatre El Jardí de Figueres. Cinc són les companyies que han sumat voluntats per aconseguir fons per garantir l’educació de nens i nenes d’Uganda, a través d’unes beques d’educació impulsades per l’ONG We love Uganda. Els vint nens becats estudien primària i secundària i tots ells són d’Entebbe, Uganda, i pertanyen a una comunitat que no es pot fer càrrec de les taxes i despeses en ensenyament.

En aquesta tarda de microteatre i dansa, hi participen la companyia 30 de febrer amb La plume rose d’Alvin i René; la Cia. A mossegades; la companyia Element; la companyia La Passejanta amb la peça teatral Wolf in the bar i, finalment, la Cia. Taller de Teatre amb una de les seves darreres produccions, Vint-i-un centímetres, un text punyent de Franca Rame. Per veure les peces s’han obert quatre sessions –a les 18, 18.25,19 i 19.25 hores– i el donatiu és de 8 euros. Per inscriure’s cal trucar al 665 605 383 o agafar entrada a taquilla el mateix dia o aquest dijous.